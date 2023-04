Povos indígenas pedem demarcação de suas terras no Acampamento Terra Livre

O acampamento luta há 19 anos pelos direitos dos povos indígenas (foto: Alass Derivas/Apib) A 19ª edição do Acampamento Terra Livre, maior assembleia dos povos indígenas brasileiros, começou nesta segunda-feira (24/4), em Brasília, e o tema é: “O futuro indígena é hoje. Sem demarcação, não há democracia!”. A mensagem reforça a importância da demarcação de terras indígenas, que ficaram paralisadas durante os quatro anos do governo de Jair Bolsonaro.





O evento é organizado pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib) com apoio das organizações regionais de base. A expectativa é que mais de 6.000 indígenas se reúnam até sexta-feira, último dia do Acampamento.

“A demarcação de terras indígenas é um direito ancestral previsto na Constituição Federal. Aqueles que invadem uma TI destroem as florestas e atacam indígenas , que há mais de 500 anos lutam pela proteção das suas famílias, culturas e terras. Não queremos falar somente do que pode acontecer daqui a quatro anos ou oito anos. É agora que meus parentes estão sendo assassinados, a democracia está sendo desrespeitada e as mudanças climáticas estão sendo agravadas”, diz Tuxá, coordenador executivo da Apib.





O primeiro Acampamento Terra Livre surgiu em 2004, depois de uma ocupação realizada por povos indígenas do sul do país, que se reuniram na frente do Ministério da Justiça. O motivo do acampamento foi um sentimento de revolta que pairava sob comunidades indígenas, que sempre tinham brancos como porta-vozes de suas vontades, não tendo participações justas na política. Desde então, o evento tem acontecido anualmente.





