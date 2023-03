Vídeo: coronel do Exército é chamado de 'preto seboso', em Brasília

Homem xinga coronel do Exercito de "preto seboso" (foto: Material cedido ao Correio)



Um coronel do Exército, de 47 anos, foi vítima de injúria racial em uma discussão no trânsito, em Brasília. O episódio foi registrado em vídeo pela filha do servidor público e obtido pelo Correio Braziliense. Em depoimento, o homem contou que recebeu xingamentos, como "preto seboso".











Leia: Lula anuncia nesta terça-feira pacote de medidas pela igualdade racial O fato ocorreu no fim da tarde dessa quinta-feira (23/3), entre as quadras 102 e 103 do Sudoeste. O coronel estava na companhia da filha em um carro. Os dois saíam do Parque da Cidade rumo à região Sudoeste da capital federal.

Foi neste momento, segundo ele, que o condutor de um Peugeot branco o fechou, parou o veículo e fez um gesto de banana, um sinal de arma com os dedos e o xingou de "preto seboso".







A filha do coronel passou a filmar as ações do agressor, momento em que ele abaixou o vidro do carro e começou a fazer gestos com a mão, passando a mão no braço para mostrar a cor e gesticulando a mão à frente do rosto, como se quisesse espantar um "mal cheiro".