Brasileira lança primeira lingerie para mulheres trans de Portugal

“A gente queria que o lançamento fosse feito depois do ModaLisboa, porque assim a gente consegue mostrar o quanto a calcinha é confortável e inclusiva e ajuda a sanar as dores de um público, até porque, mesmo não sendo vista, ela se fez presente”, afirma Giovanna.

Durante todo esse período, conviveu com a dificuldade de encontrar uma lingerie que se adequasse ao seu corpo. Ao conversar com uma amiga sobre o assunto, ela sugeriu que a própria Giovanna desenvolvesse uma linha.

A designer trabalhou por três anos no desenvolvimento das calcinhas, desenvolvendo protótipos para serem experimentados por diversas mulheres trans. Além de resolver um problema em comum, Giovanna também queria que a peça se encaixasse em vários corpos.

“O que eu quero também é mostrar um pouco de quem somos, o que é ser trans. As pessoas confundem muito, tem um imagético deturpado, então a gente trazer essa visibilidade de uma forma positiva é importante”, explica Giovanna, “A marca Tlovet em si, veio por meio de algo que eu quero passar, de que trans é amor”, completa.

Giovanna explica que as calcinhas Tlovet foram criadas para trazer conforto, beleza e sensualidade, além de sanar uma dor de um público carente de produtos. Elas possuem um fundo mais largo, para que se possa encaixar as partes genitais e as alças que podem ser reguladas conforme a necessidade.

Além disso, as calcinhas são feitas em tecido neoprene, que ajuda disfarçar o órgão genital e a fazer uma blindagem maior, impedindo que o órgão aqueça demais, promovendo maior conforto.

Além de poder comprar a linha Tlovet por meio do site, no Brasil também é possível encontrar opções de lingeries para o público trans. Em 2016, a empreendedora Silvana Bento criou a Trucss, em São Paulo. Em 2018, foi criada a TGW - Transgender Wear na cidade catarinense de Blumenau, que além de trabalhar com peças íntimas, expandiu os negócios com sua linha fitness. Em Itajaí, também em Santa Catarina, é possível encontrar a Sandy Mel Moda Íntima Trans, que trabalha ainda com moda praia. podcast DiversEM é uma produção quinzenal dedicada ao debate plural, aberto, com diferentes vozes e que convida o ouvinte para pensar além do convencional. Cada episódio é uma oportunidade para conhecer novos temas ou se aprofundar em assuntos relevantes, sempre com o olhar único e apurado de nossos convidados.