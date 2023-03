Mulheres revelam como comemoram o dia delas nesta quarta (8/3)

Mensagens de apoio e sororidade dominam a timeline do Twitter (foto: Reprodução Adobe Stock)









Além do bem material, perfis do Twitter encheram a timeline de mensagens de sororidade para outras garotas se inspirarem na data. “Feliz dia da mulher para todas as mulheres! Vocês são maravilhosas e f*das todos os dias! E conquistaremos tudo o que quisermos ser!”.





Nós somos a força da mudança!

Nós somos capaz de transformar o mundo!

Feliz dia internacional das Mulheres ! pic.twitter.com/rQgcAZgeIG %u2014 #LULATUDO (@anulatudo1) March 8, 2023 Feliz dia das mulheres para todas nós, somos tão guerreiras! %uD83C%uDF39 %u2014 %u2022 Bárbara %u2022 (@barbaraduarte05) March 8, 2023 Feliz dia das mulheres %uD83D%uDE0D

Nós somos especiais, e continuaremos aqui na luta pelos nossos direitos. Um beijo a todas. pic.twitter.com/Y9yU9tYE4U %u2014 Duda's Adraude (@DudaArievillo22) March 8, 2023 Feliz dia Das Mulheres para nós que somos muitas!!

E somos donas da nossa própria história! %uD83C%uDF39 %u2014 Carla Cristina Cardoso (@carlacristina_8) March 8, 2023





Outra mulher compartilhou que passou o dia ouvindo grandes cantoras da música brasileira, como Alcione, Cássia Eller e Elis Regina. Cada uma delas, de maneira única, lutaram contra um sistema patriarcal na indústria. “Que delícia de dia”, completou.





Mulheres também compartilharam o programa para se “mimarem” nesta data. “Um vinho e o amor do lado. Eu quero guerra com ninguém”, escreveu um perfil.

essa será minha foto para celebrar o dia da mulher, porque estar realizada no ambiente que eu amo é o q tbm me faz ser uma mulher feliz.



%u26BD%uD83E%uDEF6%uD83C%uDFFB%uD83C%uDF40 pic.twitter.com/H2bfCHG9fa %u2014 melissa. (@Elissssssxa) March 8, 2023 dia da mulher e o presente é roncha pic.twitter.com/0hhYKk0wZw %u2014 145 dias %uD83C%uDDEE%uD83C%uDDF9 (@noivadogringo) March 8, 2023 Dia da mulher

Ser mulher é osso, não recomendo

Mas vamos comemorar vitórias e beber uma cerveja

[Bebe aí teu Campari(,) amargo] pic.twitter.com/D2Sxhlc3zD %u2014 My #SemAnistia (@myjacques) March 8, 2023



O Dia Internacional da Mulher é um momento de reflexão para uma sociedade mais igualitária. Além do discurso político, mulheres de todo o Brasil foram às redes sociais compartilhar como comemoraram a data, nesta quarta-feira (8/3).