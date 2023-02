Projeto beneficiará 70 famílias da comunidade de Cafundão, em Mariana

As mulheres da comunidade do Cafundão receberão uma cozinha industrial (foto: Divulgação)



As mulheres da comunidade do Cafundão, em Mariana (MG), receberão uma cozinha industrial para produzir doces e biscoitos para comercialização a fim de garantir mais renda e melhoria nas condições de vida da população. Serão 70 famílias da Associação de Cooperação Agrícola do Cafundão beneficiadas pela instalação, que será feita pela Synergia Socioambiental.





A Associação, hoje presidida por Regiane Aparecida de Lana Fonseca, existe desde 1996 e conta com a confecção de panelas de pedra sabão pelos homens e, mais recentemente, com o cultivo de hortaliças em hortas agroecológicas pelas mulheres. A produção da horta é comercializada para a prefeitura local para atender à merenda escolar da rede pública de escolas através do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).









A Synergia atuará em parceria com a UFOP/NUPEDES (Núcleo de Pesquisa e Extensão em Desenvolvimento Econômico e Social da Universidade Federal de Ouro Preto) por um ano na construção da cozinha e no apoio técnico e capacitação das mulheres da comunidade para concepção de novos produtos, gestão e empreendedorismo, agroindústria e processamento de alimentos, além de dar apoio com uma equipe de marketing e comunicação na criação da marca e uma assessoria contábil e jurídica.





"Entendemos que a diversificação produtiva vai impulsionar a geração de trabalho e renda para as mulheres da comunidade de Cafundão e isso trará melhoria na qualidade de vida, especialmente das mulheres, com reflexo direto em suas famílias”, explica Alexandre Araujo Pinho, diretor de Sustentabilidade e Responsabilidade Social da Synergia.





A decisão de patrocinar a Associação de Cooperação Agrícola do Cafundão partiu de fatores específicos analisados pela Synergia, como a proximidade e o conhecimento que a empresa tem em relação ao território – ela atua em Minas Gerais desde 2015 –, o compromisso com a diversidade, equidade e inclusão, e a disponibilidade da equipe de profissionais durante a implantação do projeto.





“Convidamos diversas pessoas da Synergia para participar desse projeto e todas, em suas áreas de atuação, se dispuseram imediatamente a participar, colocando seu tempo e conhecimento à disposição. Temos certeza de que será, além de prazeroso, muito bem executado. E, mais que isso, estamos muito otimistas com os resultados positivos para a comunidade, pois esse é o grande objetivo”, conta Alexandre.