'Diversos Horizontes' seleciona participantes para trabalho artístico em BH

Os participantes terão suas narrativas de vida transformadas em artes gráficas e em minicontos literários pelo projeto 'Diversos Horizontes' (foto: Diversos Horizonte/Divulgação )



O projeto “Diversos Horizontes”, realizado com recursos da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, está selecionando participantes que terão as narrativas de vida transformadas em artes gráficas e em minicontos literários. O objetivo é criar um espaço para a expressão da autopercepção da diversidade de pessoas e grupos sociais no espaço urbano de Belo Horizonte.

As idealizadoras Ana Cláudia Vieira, Olga Campos e Marcela Menezes vão selecionar 15 pessoas que se percebem pertencentes a grupos minoritários e sub-representados como pessoas pretas, mulheres, com deficiência, em situação de rua, idosos, quilombolas, LGBTQIA+, moradoras de comunidades de BH, indígenas entre outras.

Os interessados podem se inscrever gratuitamente por meio de um formulário até o dia 22 de janeiro. “Eu acho que é importante provocar esse questionamento nas pessoas. Essas pessoas existem, esses grupos existem, elas têm que ter o espaço de representatividade e de fala”, afirma Ana Cláudia.

O produto final será um cartão-postal para cada um dos participantes, com a frente ilustrada graficamente e o verso com um miniconto literário. Além de serem disponibilizados online, para acesso gratuito, esses cartões-postais serão impressos e distribuídos gratuitamente para a população nas nove regionais de Belo Horizonte.

“A gente vai forçar a barra para quebrar as barreiras. Porque o cartão postal de uma pessoa de ocupação, por exemplo, vai chegar na casa de uma pessoa de bairro nobre. A gente quer levar as histórias que não chegam nesses lugares e fazer essa troca cultural”, conta Olga.





Representatividade e estereótipos

Ana Cláudia explica que quando as mulheres são retratadas em uma propaganda de cerveja, por exemplo, há implicitamente a imagem da “mulher gostosona”, promovendo uma objetificação desse grupo. Da mesma forma, por exemplo, ela critica a reprodução constante da imagem do negro associada à criminalidade.

“Quando a gente está falando de representatividade e da falta dela na comunicação, de forma bem ampla, é automático pensar nos grupos sub representados. A gente tentou apresentar que a gente quer a maior pluralidade possível, e inclusive queremos ser surpreendidas”, afirma Marcela.

As idealizadoras do projeto ainda afirmam que, aos poucos, os debates sobre diversidade vêm ganhando mais espaço e pessoas negras, PcDs, gordas, entre outros grupos, estão ocupando espaços na mídia e fora dela.

“Nossa sociedade precisa disso, principalmente depois desses últimos quatro anos de retrocessos enormes. Eu acho que nosso projeto vem em um momento muito oportuno: nesse momento de reabertura das coisas a gente tentar provocar essa reabertura da mente e dos olhares”, afirma Olga.

Serviço

Diversos Horizontes

Inscrições: até 22 de janeiro

Formulário de inscrição aqui

Instagram: @diversos_horizontes

Site: www.diversoshorizontes.com.br

E-mail: diversoshorizontes@gmail.com