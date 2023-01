Internet aponta 'privilégio branco' em ação da polícia com bolsonaristas

Policiais conversam com bolsonaristas e tiram foto enquanto Congresso Nacional era invadido (foto: Reprodução)

Após a invasão de bolsonaristas ao Congresso Nacional, ao Palácio do Planalto e ao Supremo Tribunal Federal , nesse domingo (8/1), diversos internautas utilizaram suas redes sociais para questionar a atitude da Polícia Militar e das Forças Armadas para conter os atos terroristas em Brasília.Os comentários se voltam para a comparação entre a postura adotada para conter os terroristas, majoritariamente bancos, enquanto destruíam patrimônio público, e o modus operandi em outras manifestações composta por não brancos.Houve comparação também à atitude da Polícia Militar ao entrar em comunidades e ao tratamento a pessoas negras, recorrentemente vítimas de “mal-entendidos”, como o caso do catador de recicláveis Dierson Gomes da Silva, morto na Cidade de Deus, no Rio de Janeiro , por ter um pedaço de madeira confundido com fuzil.Manoel Soares publicou um vídeo no qual questiona como seria a reação da polícia se 90% das pessoas que estivessem entrando nos prédios depredados tivessem a pele escura. “Ninguém confundiu as madeiras dos invasores do Congresso, amarradas com cordas, com fuzil, né?”, questionou o apresentador.Pedro Borges tuitou: “O privilégio branco te permite invadir prédios, públicos, espancar jornalistas, policiais, e sair ileso. Inacreditável o que aconteceu na Praça dos Três Poderes”.Já a produtora cultural Dandara Pagu apontou que “privilégio branco é destruir o palácio e não acontecer nenhum caso de bala perdida”.Confira outras reações: