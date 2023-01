Exposição "Dando Pinta no Brasil Colônia" permite que a história do país seja contada pela perspectiva LGBTQIA+ (foto: Reprodução)

O Museu da Diversidade Sexual (MDS), instituição da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, apresenta a exposição online “Dando Pinta no Brasil Colônia”, que celebra a coragem daqueles que encontraram brechas para poder existir mesmo diante da perseguição inquisitorial e portuguesa.



O Museu da Diversidade Sexual (MDS), instituição da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, apresenta a exposição online “Dando Pinta no Brasil Colônia”, que celebra a coragem daqueles que encontraram brechas para poder existir mesmo diante da perseguição inquisitorial e portuguesa.





Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Museu da Diversidade Sexual (@museudadiversidadesexual)



“Quem entra numa exposição dessas chega com a ideia de que vai ver um número pequenino de registros da dissidência sexual e de gênero, mas já nos primeiros documentos percebe que a questão é muito mais ampla do que conseguiam imaginar”, destaca.

A pesquisadora explica que os brasileiros têm uma visão muito “comportadinha” e “heterocisnormativa” da história do Brasil, dando a impressão que as pessoas que de hoje chamamos de LGBTQIA só começaram a existir há uns 100 anos, no máximo.



“Jogar luz sobre esses documentos é uma forma de mostrar que sempre estivemos aqui, e, além disso, que o projeto colonial sempre nos tratou como a maior das ameaças existentes”, afirma. “Daí a importância dessa exposição: permitir que a história do país seja contada por uma outra perspectiva, a LGBTQIA ”, completa.

LGBTQIA+ na história

Amara conta que desde o começo de sua atuação como militante se deu conta da importância de se pensar a história do Brasil a partir da perspectiva LGBTQIA+. Assim, começou a buscar documentos e registros referentes à dissidência sexual e de gênero ao longo dos tempos, iniciando por períodos mais próximos, como a Ditadura.









Leia também: Barbados cobram indenização a ator da Marvel por antepassado escravagista

“No entanto, rapidamente percebi que esses registros iam muito além desse período, abarcando momentos bem recuados da história desse território, e, nisso, percebi também que o combate a nosses antepassades era um ponto central do projeto colonizador”, afirma Amara.

A pesquisadora ressalta que figuras como Luiz Mott e Ronaldo Vainfas foram essenciais para a descoberta de boa parte dos textos coloniais que mostram a experiência LGBTQIA no Brasil Colônia. Entretanto, o foco destas pesquisas era na questão da orientação sexual mais do que a da identidade de gênero.





“A minha contribuição principal, então, foi propor novos olhares sobre esses registros, de forma a revelar que o borramento das fronteiras rígidas de gênero sempre esteve presente nesse território, junto das experiências homo e biafetivas”, explica.

Descobertas no Brasil Colônia

Documentos mostram a existência e resistência LGBTQIA+ no Brasil Colônia (foto: Museu da Diversidade Sexual)



Amara conta que há registros mostrando nitidamente que experiências transgêneras já existiam em solo brasileiro desde o começo da colonização. Ela também percebeu que a Santa Inquisição, uma das instituições mais repressoras da época, ironicamente foi responsável por gerar grande parte dos documentos que confirmam a presença de pessoas LGBTQIA+ no Brasil Colônia.



Amara conta que há registros mostrando nitidamente que experiências transgêneras já existiam em solo brasileiro desde o começo da colonização. Ela também percebeu que a Santa Inquisição, uma das instituições mais repressoras da época, ironicamente foi responsável por gerar grande parte dos documentos que confirmam a presença de pessoas LGBTQIA+ no Brasil Colônia.

Além disso, há a redescoberta dos dispositivos jurídicos criados para coibir as existências LGBTQIA+, o que revela o quanto o poder institucional estava de olho nesse grupo desde os primeiros momentos da chegada dos europeus por aqui.

História, direitos e cidadania

Amara acredita que o direito à história é uma das formas mais importantes de acesso a cidadania e por isso luta para construir uma consciência de que não é possível contar a história desse país sem dar centralidade às dissidências sexuais e de gênero.





“À medida que a História vai incorporando a nossa perspectiva e assumindo que nós também construímos essa História, vamos junto firmando tanto o nosso direito de existir, quanto a compreensão de que esse território também nos pertence”, afirma.





Serviço

Exposição: “Dando Pinta no Brasil Colônia”

Onde acessar: Museu da Diversidade Sexual