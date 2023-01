Barbados foi a "joia da coroa” da economia escravista do Império Britânico, e foi mantida como colônia até 2021, quando se tornou república. O então Principe Charles compareceu à cerimônia de independência da Ilha e reconheceu o passado de escravidão e sofrimento. No entanto, o Reino Unido ainda não ofereceu um pedido formal de desculpas ou restituição.

O sétimo bisavô de Benedict, Abraham Cumberbatch, comprou uma plantação de cana-de-açúcar Cleland em Saint Andrew, Barbados, no ano de 1728. O local utilizou a mão de obra de cerca de 250 escravos até que a escravidão foi abolida no país em 1834. Quando a plantação foi forçada a fechar, a família Cumberbatch recebeu £ 6.000 em compensação pela perda de “propriedade humana”, o equivalente a £ 3,6 milhões em valores atuais.

“Todos os descendentes de proprietários de plantações brancos que se beneficiaram do tráfico de escravos devem pagar indenizações, incluindo a família Cumberbatch”, afirmou o secretário-geral do Movimento das Caraíbas pela Paz e Integração, David Denny, ao jornal britânico The Telegraph.

Benedict Cumberbatch interpretou um senhor de escravos em Jornada pela Liberdade (2006) (foto: Reprodução/Swen Filmes)

Benedict Cumberbatch interpretou o papel do proprietário da plantação William Pitt no longa Jornada pela Liberdade (2006), que retrata a batalha para abolir a escravidão na Grã-Bretanha. Na época o ator disse ao The Daily Mail que viu o papel como um "tipo de pedido de desculpas" pela participação de sua família no tráfico de escravos.