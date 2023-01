Aretha Franklin é eleita melhor cantora de todos os tempos pela revista Rolling Stone EUA, com Whitney Houston e Sam Cooke em segundo e terceiro lugar, respectivamente (foto: Reprodução/ Rolling Stone EUA)



A revista "Rolling Stone" divulgou nesse domingo a lista com os 200 melhores cantores de todos os tempos. A versão atualizada, elaborada por colaboradores da publicação, agora traz os artistas negros Aretha Franklin, Whitney Houston e Sam Cooke no top três.

“Uma força da natureza. Uma obra de gênio. Um presente dos céus. A voz de Aretha Franklin é tudo isso e muito mais, e é por isso que ela continua sendo a Rainha incontestável, anos depois de sua reverência final”, escreveu a revista.





Além disso, a lista também conta com um top 10 majoritariamente negro, com nomes como Billie Holiday, Stevie Wonder e Beyoncé. A única não negra é Mariah Carey, que ocupa a 5ª posição e se autodeclara “mista”.





O ranking de 2023 também trouxe os brasileiros João Gilberto em 81º lugar, Gal Cosa em 90ª e Caetano Veloso na 108ª posição. A revista reconheceu João Gilberto como um dos fundadores da Bossa Nova e elogiou sua poesia, Gal foi chamada de “luminosa rainha Midas, a diva baiana transformava em ouro tudo o que tocava", e Veloso foi reconhecido como o principal cantor e compositor do Brasil e equivalente a Bob Dylan no Brasil.