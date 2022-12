Aliança Nacional LGBTI+ abre ação contra Edir Macedo após falas homofóbicas

A Aliança Nacional LGBTI+ e Abrafh protocolaram uma Ação Civil Pública na Justiça Federal do Rio Grande do Sul nesta segunda-feira (26/12) contra Edir Macedo e a emissora Rede Record de Televisão pedindo indenização por danos morais coletivos no valor de 10 milhões de reais. A ação é em resposta ao pronunciamento com conteúdo homofóbico realizado pelo bispo na véspera de natal.