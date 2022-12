O Grupo Primore Eventos realizará uma festa de casamento comunitária gratuita para 40 casais LGBTQIAP+ de Belo Horizonte com o intuito de chamar a atenção para a diversidade e “mostrar que toda forma de amor tem que ser respeitada e, também, celebrada”. De acordo com a empresa, a celebração marcada para 9 de fevereiro de 2023 será de alto padrão com buffet de doces, salgados, bebidas e drinks, além de fotos e vídeos profissionais e bênção comunitária, comportando 160 pessoas no salão Giardino, na orla da Lagoa da Pampulha.A iniciativa é de Thiago Barbosa, CEO da Primore Eventos, engajado em mudanças no setor de eventos em relação à diversidade e ao atendimento igualitário e inclusivo. “Sempre estivemos envolvidos em ações de cunho social. No mês passado, por exemplo, apoiamos o casamento civil igualitário promovido pela Defensoria Pública de Minas Gerais , e promovemos um baile de debutantes beneficente na Cidade dos Meninos”, explica.“A campanha surgiu da vontade de expandir esses apoios menores, mas não menos importantes, que já vínhamos fazendo. Os casamentos comunitários que geralmente acontecem são os civis, mas como gestor de eventos, e por ver como uma festa de casamento dos sonhos é importante para tanta gente, penso que, mais do respeitada e legalizada, a união homoafetiva pode, e deve, ser celebrada”, completa.A seleção dos casais será feita a partir das redes sociais da Primore Eventos, que escolherá 60 histórias e as colocará para voto popular nas redes sociais. Os 40 vídeos com mais curtidas serão os vencedores, podendo levar dois convidados cada um ao evento. Para se candidatar, é necessário que o casal seja residente em Belo Horizonte e comprove renda máxima de três salários mínimos, além de atestar união estável entre janeiro de 2020 e dezembro de 2022.