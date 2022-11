Empresa estimula RHs a pensarem famílias diversas

Marina e Taísa são sócias da Ways Education, uma plataforma que oferece experiências educacionais para crianças e adolescentes (foto: Divulgação)



Muito além do tradicional formato de família, formado por pai, mãe e filhos, núcleos familiares também são formados por mães ou pais solteiros, jovens criados por avós ou tios. Com a defesa e conquista de direitos pela comunidade LGBTQIA+, também existem famílias com dois pais, duas mães ou ainda com mãe ou pai trans.



Muito além do tradicional formato de família, formado por pai, mãe e filhos, núcleos familiares também são formados por mães ou pais solteiros, jovens criados por avós ou tios. Com a defesa e conquista de direitos pela comunidade LGBTQIA+, também existem famílias com dois pais, duas mães ou ainda com mãe ou pai trans.

A proposta da Ways Education, uma plataforma educacional criada por Marina Gontijo e Taísa Botelho, é que, no lugar dos tradicionais brindes como canecas, chaveiros e similares, sejam oferecidos cursos extracurriculares em diversas áreas para presentear os filhos dos colaboradores.





“Não precisamos desmerecer as lembrancinhas de sempre, no entanto, benefício real, como vemos na Ways, é gerar valor agregado e oferecer algo realmente aproveitável que possa ser devolvido, inclusive, à sociedade. Gerar sentido e significado”, afirma Marina.





Marina ainda ressalta que o atendimento a famílias diversas faz parte da cultura da empresa e que a promoção da diversidade também nas empresas é uma realidade e as pessoas precisam se sentir incluídas e respeitadas.





“Todo nosso conteúdo é pensado para atender todo o tipo de criança e adolescente, por conseguinte todo tipo de família. Se fôssemos uma “escola” eu diria que seríamos uma escola “totalmente fora do padrão” porque não existem estereótipos que permeiam nossas ações”, afirma Marina.





Além disso, sendo chefiada por duas mulheres, a Ways percebe a importância da mãe no processo de aprendizado do filho. “É a mulher, geralmente, a responsável pela condução da educação na família. Então, a ela interessa muito benefícios como o nosso, que olham para a educação de seus dependentes”, conclui Marina.

Investindo nas famílias

Bonificação para os filhos dos funcionários impacta diretamente o bem estar dos pais (foto: Reprodução)



O primeiro projeto implementado foi em outubro de 2021, com uma proposta para o Dia das Crianças, com oferta de aulas de inglês e programação com foco no universo gamer para os adolescentes.



O primeiro projeto implementado foi em outubro de 2021, com uma proposta para o Dia das Crianças, com oferta de aulas de inglês e programação com foco no universo gamer para os adolescentes.

Marina e a sócia Taísa Botelho apostam na proposta não apenas para o Dia das Crianças, mas com possibilidade de acontecer durante todo o ano, e acreditam que oferecer cursos e experiencias faz muito mais sentido do que gratificações ou presentinhos aleatórios.





“Abrir portas reais para o futuro é dar experiência educacional de presente. É claro que, como cursos são caros, há um benefício financeiro. Mas não é só isso, mas gerar a sensação que a empresa oferece possibilidade de futuro para família”, afirma Taísa.

Investindo em possibilidades

A Ways Education surgiu a partir do descontentamento de Marina enquanto mãe e professora. Ela conta que os alunos começavam as aulas animados, mas iam desanimando com o passar do ano letivo, o que a deixava frustrada. Além disso, o formato tradicional das escolas não permite que as crianças e adolescentes aproveitem seus talentos as áreas não comtempladas pela grade curricular.





A empresa então oferece uma plataforma educacional em que mães, pais e responsáveis encontram os mais diversos cursos e atividades extracurriculares online para seus filhos, como desenho, programação, desenvolvimento de games e de aplicativos, inglês, origami, xadrez, entre outros.





“A Ways nasce para suprir esse meu desejo de dar oportunidade para as crianças e adolescentes de mostrarem seus reais talentos, que não importa em que área estão. Nosso propósito aqui é ‘descubra o que você ama, se sinta capaz’, porque quando a gente se sente capaz em alguma coisa, não importa o que é essa coisa, a gente brilha”, explica Marina.