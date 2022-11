Plataforma oferece mentoria gratuita sobre formação de lideranças negras

Diversidade SA promoverá evento gratuito sobre programas de desenvolvimento de lideranças negras (foto: Blend Edu/Divulgação)





No dia 30 de novembro, a plataforma Diversidade SA realizará uma mentoria aberta ao público para divulgar os resultados do “Black Leadership Program”, iniciativa de equidade racial da Movile, uma empresa que acelera negócios de tecnologia na América Latina. O evento é gratuito e foi idealizado pela Blend Edu, uma das principais organizações especializadas em diversidade e inclusão do Brasil.





Esta será a primeira vez que a plataforma Diversidade SA realizará uma mentoria aberta em live, e irá debater sobre o case da Movile, “Black Leadership Program”, com duas mulheres que foram responsáveis diretas pelo andamento do projeto: Angelica Souza, líder de Diversidade, Equidade e Inclusão, e Lídia Piccoli, especialista de Desenvolvimento & Carreira. O projeto foi um dos vencedores do Prêmio Diversidade em Prática 2022, organizado pela Blend Edu, na categoria Representatividade.









“Ao democratizar o acesso às melhores metodologias, ferramentas e especialistas do tema, pretendemos tornar o conhecimento mais acessível para companhias de diferentes portes e regiões do Brasil”, afirma ela.





O “Black Leadership Program” é uma iniciativa de desenvolvimento de colaboradores negros na Movile que atua na correção da desigualdade racial presente no mercado de trabalho brasileiro, sobretudo em cargos de liderança. De acordo com os responsáveis pelo programa, seu objetivo final é eliminar as desigualdades historicamente acumuladas e o racismo estrutural a fim de garantir a igualdade de oportunidades nas empresas e o tratamento que as pessoas negras recebem no ambiente corporativo.





As inscrições para o evento podem ser feitas através da própria plataforma da Blend Edu em parceria com a Movile. A live terá início às 17h da próxima quarta-feira e contará com intérprete de libras e legendas simultâneas durante todo o bate-papo.