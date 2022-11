Prêmio Zumbi de Cultura homenageia nomes das artes, cultura e políticas

Diva Moreira, premiada e ativista do Movimento Negro, Ione Gonzaga, Junia Bertolino, idealizadora do Prêmio Zumbí de Cultura e fundadora da Cia Baobá Minas e Jorge dos Anjos, confeccionador do Prêmio Zumbi de Cultura (foto: Cia Baobá Minas/Divulgação)



Para celebrar a arte negra, será realizada a entrega do XIII Prêmio Zumbi de Cultura no SESC Palladium, nesta quarta-feira (23/11). Promovido pela Companhia Baobá., o evento teve troféu confeccionado pelo artista Jorge dos Anjos. Serão contempladas 19 categorias, que destacam o trabalho de mestres populares, artistas e grupos culturais das artes, política e cultura em Minas e no Brasil.













Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Prêmio Zumbi de Cultura (@premiozumbideculturabh) Junia explica que a premiação é realizada em novembro por ser um momento em que a comunidade negra evidencia o conceito de quilombo, a importância de se aquilombar, de estar junto e de reconhecer os mestres em vida.

Origem do prêmio

A premiação teve início em 2009 quando Junia queria homenagear Dona Bela, capitã da guarda de Moçambique São João Batista, do Bairro Santo André, que, aos 106 anos, nunca tinha entrado no Palácio das Artes. Por ocasião da celebração do aniversário de dez anos da Cia Baobá Minas, foi feita a homenagem à Dona Bela. A partir dessa primeira homenagem, surgiu a ideia de criar um prêmio para homenagear outros mestres.





Grande parte da população não se sente pertencente aos espaços culturais de Belo horizonte como o Palacio das Artes e o circuito cultural da Praça da Liberdade, mesmo sendo locais públicos e disponíveis para toda a população.





A Cia Baobá Minas tem como objetivo descentralizar a cultura, realizando atividades em diversos espaços culturais da cidade, tanto na periferia quanto no Centro. “A gente quer ocupar lugares nobres, como o Palácio das Artes e o SESC Palladium, mas queremos também fazer o nosso ‘role na quebrada’, nas escolas, nas faculdades promovendo a arte negra”, afirma Junia.





No dia 20 de novembro, Dia da Consciencia Negra, a Cia Baobá e o Coral Afro do Rio Piracicaba participaram de evento no Palacio da Liberdade, antiga sede do governo estadual, com a presença de ativistas negros. Além disso, também serão realizadas apresentações e roda de conversa com os homenageados do Prêmio Zumbi de Cultura no MM Gerdau – Museu das Minas e do Metal. O evento no museu teve que ser adiado e aguarda a divulgação da nova data, ainda a ser definida.





Premiados 2022



Ana Clélia Moreira (Mametu Lupangu) - Religiosidade

Moara Sabóia - Destaque Mulher Negra

Valeria Silva - Personalidade Negra

Wilson Avelar - Artes Visuais

Claudia Magno - Empreendedorismo Negro

Rafaela Aparecida - Representação Mirim

Afoxe Ilê Odara - Manifestação Cultural

Lu silva - Dança

Flavio Santos - Protagonismo Juvenil

Larissa Borges - Atuação Política

Chica Reis - Teatro

Mestre Faria - Mestre de cultura popular

Sonia Augusto - Educação

Eduardo Levi - Literatura

Ricardo Casimiro - Destaque Homem Negro

Rita Silva - Música

Soraya Menezes –Resistência LGBTQIA+

Elissandra Flávia (Sandrinha) - Comunicadores Negros (as)

Isabel Antônia Casimiro – Menção Honrosa

Serviço



XIII Prêmio Zumbi de Cultura

Dia: 23/11/2022

Local: Grande Teatro do Sesc Palladium

Horário: 19h30





Roda de Conversa e performance Cia Baobá Minas e convidados

Dia: A ser remarcado

Horário: A ser informado

Local: MM Gerdau - Museu das Minas e do Metal

Entrada: Gratuita