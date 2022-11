Isaac Silva leva ancestralidade e beleza negra para a São Pulo Fashion Week

A estilista Isaac Silva entrou na passarela dançando com as homenageadas Marisa Moura e Mama (foto: Marcelo Soubhia/Agência Foto Site)





A estilista Isaac Silva ocupou a passarela do São Paulo Fashion Week no domingo (20/11) com a coleção “As Griôs”. Apresentado no Dia da Consciência Negra, o desfile teve inspirações do filme “Pantera Negra: Wakanda Para Sempre” e homenagou a ancestralidade negra e as estilistas Marisa Moura e Mama. Entre o casting, formado apenas por pessoas negras e povos originários, se destacaram os apresentadores Manoel Soares e Rita Batista.









Sem utilizar estampas em nas criações, Isaac levou elementos de palha, o uso de búzios e peças em laise, tecido muito usado por religiões de matriz africana, como destaques da coleção. A referência à Wakanda ficou por conta das maquiagens e dos acessórios dourados.

O desfile iniciou com a apresentação de dança do grupo BallRoom, que conta com bailarinos LGBTQIA+, foi encerrado ao som de marcha nupcial e a entrada de uma modelo com vestido de noiva com babados e renda. Para finalizar, a estilista entrou na passarela usando uma blusa em que se lia “Acredite no seu axé” dançando ao lado de Marisa Moura e Mama.