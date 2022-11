"Se Candidate, Mulher!" abre 1000 vagas em programa de mentoria e recolocação para mulheres negras (foto: Andrea Piacquadio)



Estão abertas as inscrições para o “Carolinas”, programa de empregabilidade e mentoria exclusivo para mulheres negras (pretas e pardas) de todo o Brasil, até o dia 27 de novembro. A iniciativa da Startup "Se Candidate, Mulher!" foi criada para que as mulheres se sintam mais preparadas ao se candidatarem às vagas de emprego ou promoção, enfrentando os desafios impostos pelas diferenças de cor e gênero.



O programa, online e gratuito, oferece aulas que irão desenvolver habilidades técnicas e interpessoais para melhorar a performance das mulheres negras em processos seletivos. Serão disponibilizadas mentorias coletivas ao vivo, conteúdo gravado sobre currículo, LinkedIn, entrevista e autoconhecimento, materiais e grupo exclusivos para networking.





Dentre as patrocinadoras estão grandes empresas como Heineken, Ifood, Cielo, Gupy, Ebanx, entre outras. “Muitas instituições já entenderam que equidade não tem relação apenas com discurso inclusivo, mas com ações e iniciativas que fomentam de fato esse contexto. Receber o apoio de organizações conceituadas no mercado só mostra que estamos fazendo algo extremamente relevante e que fortalece todo o ecossistema”, ressalta Jheniffer.

Promovendo a equidade

Jhenyffer Coutinho, fundadora e CEO da "Se Candidate, Mulher!" (foto: Divulgação/Se Candidate Mulher!)

A “Se Candidate Mulher!” foi criada em 2019 para curar uma dor da própria fundadora. Jhenyffer conta que não tinha coragem de se candidatar a vagas de emprego se não tivesse todos os pré-requisitos e não sabia se apresentar e mostrar suas competências nos processos seletivos.



A empreendedora ainda conta que mulheres negras não se candidatam se não tiverem todos os pré-requisitos da vaga. No entanto, homens costumam se candidatar apresentando 60% dos pré-requisitos. Além disso, na pirâmide de empregabilidade, a pessoa que tem menos dificuldade de conseguir um emprego é um homem branco, a segunda é uma mulher branca, em terceiro vem homens negros e por último as mulheres negras.





Foi pensando nisso, que Jhenyffer e a sócia Fernanda criaram o programa “Carolinas”, para preparar e incentivar mulheres a se candidatarem a vagas e ocuparem, cada vez mais, grandes empresas e cargos de tomada de decisão.





“Quando a gente vê cada história, de cada mulher que conseguiu um novo emprego, que foi promovida por causa das coisas que a gente vem fazendo, é o que renova nossas ações todos os dias. Dar uma possibilidade de um novo emprego para uma mulher não é só um novo emprego. É falar de independência financeira, de economia, de liberdade de escolha”, afirma Jheniffer.

Reconhecimento

A “Se Candidate Mulher!” ganhou por três anos consecutivos o Startup Awards, a maior premiação do ecossistema de inovação do Brasil, na categoria “Startup de impacto social”, mostrando que é possível ter um negocio sustentável, que gere receita e tenha impacto social.





“No primeiro ano do prêmio, a “Se Candidate Mulher!” era uma aposta. No segundo ano, a gente mostrou que não estávamos ali para brincadeira, que a gente era uma realidade, e acho que nesse terceiro ano a gente volta mostrando resultado e que a gente está entregando muito”, relata Jhenyffer.





Serviço Projeto "Carolinas", da startup "Se Candidate, Mulher!"

Inscrições: até 27 de novembro

Número de vagas: 1000

Online e 100% gratuito

Para obter mais informações, ver a programação completa e realizar a inscrição, clique aqui