A 3ª Mostra Negritude em Pauta no Audiovisual será realizda em Belo Horizonte até o dia 15 de novembro com exibição de 32 filmes no Galpão Cine Horto, além de exibições online. Idealizada pelo Coletivo Coisa de Preto, a mostra tem o objetivo de consolidar a capital mineira no circuito de exibição de filmes de cineastas negros independentes brasileiros e das diásporas.



A mostra competitiva “Se Reinventar na Pandemia” é composta por filmes curtas-metragens de cineastas afro-brasileiros, que foram realizados durante a pandemia da COVID-19, e apresenta como eles se apropriaram da linguagem do cinema e do audiovisual durante o período.









“A mostra tem o papel de olhar para esse momento em que vivemos uma crise, mas que não paramos de produzir. A gente buscou a diversidade do que foi produzido no período”, explica Gil Amâncio, um dos idealizadores do Coletivo Coisa de Preto e curador da Mostra. “A produção negra periférica é um recorte de cinema, que muitas vezes não encontra espaço de exibição”, completa.

Na mostra competitiva, em votação popular, o público escolherá os filmes que serão premiados em 1º, 2º e 3º lugares. A votação será presencial ao fim de cada sessão e também pode ser feita no formulário online por quem acompanhará virtualmente. Os filmes vencedores serão divulgados nas redes sociais do projeto no dia 15 de novembro.





Na mostra especial “Povos e história negra Sul Americana”, o programa foi destinado a filmes de realizadores afrolatinos dos demais países da América Latina. Já na mostra online “A arte do vídeo clipe”, serão exibidos videoclipes de músicas como valorização desta modalidade como parte da sétima arte.





Além disso, a mostra também promoverá rodas de conversa com os realizadores e convidados de outras áreas artísticas e culturais para dialogar sobre oralitura no cinema, religiosidades negras e o afrofuturismo, territórios/aquilombamento e escritas negras.





SERVIÇO

3ª Mostra Negritude em Pauta no Audiovisual





Local: Galpão Cine Horto

Endereço: Rua Pitangui, 3.613, Bairro Horto, Belo Horizonte

Entrada: Gratuito, mediante retirada de ingressos 30 minutos antes das sessões.

Programação completa: Link

Exibição da Mostra online:

Gratuito pelo TodesPlay, basta realizar cadastro: Gratuito pelo TodesPlay, basta realizar cadastro: Link





Mostra Competitiva - Etapa Presencial





08 de novembro

1º sessão às 9h (Classificação indicativa 14 anos)

Filmes do programa 1: Quantos Mais?; Bonita; Linguagem da voz; Dias; Yaba

2º sessão às 15h (Classificação indicativa 14 anos)

Filmes do programa 2: Forrando a Vastidão; Luazul; Rua Ataléia; Último Domingo





09 novembro

1º sessão às 9h: (Classificação indicativa14 anos)

Filmes do programa 3: Ewé de Ósányin – O segredo das Folhas; A casa do caminho; Te guardo no Bolso da Saudade; Marés

2º sessão às 15h (Classificação indicativa: 14 anos)

Filmes: Linhas; Sem Folha não tem Orixá; Quebra Panela; Praia dos Tempos

10 novembro

1º sessão às 9h

Filmes do programa 5: Novembros; Via Láctea; Doutro Lado

2º sessão às 15h

Filmes do programa 6: Ne mim só mando eu; Angu Recheado de Senzala; Sangue entre as Pernas





Cineminha - presencial

Data: 11 de novembro

1º sessão às 9h (classificação livre)

Filmes: Meu nome é Maalum!

2º sessão às 15h

Filmes: Caixa D´Água; A Piscina de Caique

Mostra Especial “Povos e história negra Sul Americana” - Etapa Presencial

Data: 12 de novembro (sábado)

Horário: 15h

Filmes: Tumaco: lo que el mercado se llevó; El Pastor

Rodas de conversa - Online

Data: 08 a 11 de novembro

Horário: 19h

Local: Página do Coletivo Coisa de Preto no Youtube e Página do Coletivo Coisa de Preto no Youtube e Instagram

Acesso gratuito