Luísa Sonza é substituída no Festival REP (foto: MAURO PIMENTEL)



Após anunciar que adiaria a estreia de sua turnê devido ao processo de racismo que está em andamento afirmando que “Não é o momento”, a cantora Luísa Sonza teve seu nome retirado das atrações do REP Festival, que acontecerá nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2023, no Rio de Jeneiro.

Após anunciar que adiaria a estreia de sua turnê devido ao processo de racismo que está em andamento afirmando que “Não é o momento”, a cantora Luísa Sonza teve seu nome retirado das atrações do REP Festival, que acontecerá nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2023, no Rio de Jeneiro.

O nome de Don L surgiu após comentários de internautas que criticaram o festival por convidar Sonza em meio ao processo de racismo. O cantor chegou a postar que "nunca tinha sido convidado para um festival de rap", e recebeu o apoio de seus seguidores.





À imprensa, a organização do festival que afirmou que "no momento, não haverá uma manifestação dos realizadores do evento a respeito".