Luísa Sonza pede 'audiência amigável', mas não pede desculpas à vítima

Luísa Sonza usa a conta no Twitter para falar sobre processo de racismo movido contra ela pela advogada Isabel Macedo (foto: Instragram/Reprodução)



A cantora Luísa Sonza usou sua conta no Twitter, nesta segunda-feira (19/09), para se pronunciar sobre o caso de racismo que está sendo processada pela advogada Isabel Macedo. Na nota, ela afirma que não está respondendo por processo criminal, e sim por danos morais.



A cantora segue a nota afirmando que solicitará uma audiência especial para resolver amigavelmente o processo, acatando o valor pedido pela autora. Disse ainda que não tem medo de colocar os seus privilégios à disposição para chamar atenção para questões sociais e tentar diminuir qualquer tipo de discriminação.

Reações nas redes sociais

Depois da postagem da cantora, muitos fãs se manifestaram com mensagens de apoio e felizes por Luísa ter aprendido com seus erros. Entretanto, muitas pessoas apontaram o fato de o posicionamento divulgado no Twitter não conter um pedido de desculpas de Luísa para Isabel.



Pedindo de desculpa esse que nem aconteceu, vale ressaltar que ela só veio a público pra dizer que vai pagar a indenização. Mas pedir desculpas pra vítima e para os fãs que possam ter se sentindo ofendidos não pediu %u2014 bel somers missing Ju (@ask8biebs) September 20, 2022



e aí cadê o pedido de desculpa %u2014 thaís (@ofthaiss) September 20, 2022



e você pediu desculpas pra mulher depois de ter chamado ela de oportunista ou só falou de aprender com os erros pra se livrar? pic.twitter.com/RK7rOGW4cE %u2014 vi (@vomtusa) September 20, 2022



Entenda o caso

A advogada Isabel Macedo entrou com uma ação em 2018 contra a cantora Luísa Sonza acusando-a de ato racista. O fato ocorreu em setembro de 2018, em uma pousada em Fernando de Noronha onde Isabel passava seu aniversário e Luísa estaria fazendo uma apresentação. Segundo Isabel, ela teria se posicionado perto da cantora para ver uma apresentação e Luísa se virou e pediu que a advogada pegasse um copo de água para ela.





Ao ser questionada sobre o porquê do pedido para ela, Luísa teria respondido "você não trabalha aqui?", o que indignou Isabel. A cantora ainda tentou se defender respondendo: "Não é isso que você está pensando".





O caso veio à tona pela primeira vez em 2020 e na ocasião Luísa fez uma postagem no Twitter afirmando que a acusação era uma mentira. “Gente, tudo isso é mentira! Não acreditem nisso! Eu jamais teria esse tipo de atitude. Vocês me conhecem bem, sabem qual é meu caráter, minha índole. Eu jamais ofenderia outra pessoa por conta da cor de sua pele. Jamais! Essa acusação é absurda. Minha equipe já está tomando todas as providências jurídicas quanto ao caso", escreveu em 2020.





O caso voltou à mídia, na semana passada, quando ocorreria uma audiência entre Isabel e Luísa, marcada para a última quarta-feira (14/09), mas teve que ser remarcada pois o link da sessão havia vazado. Desde então, fãs cobravam um posicionamento da cantora.