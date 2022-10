Inspirado em mulheres negras, o espetáculo ocupará diferentes regiões de Belo Horizonte (foto: Divulgação)

Estreia nesta sexta (21/10) em Belo Horizonte a peça de teatro 'X-MAGINATION', uma obra de ficção afrofuturista que acompanha uma alienígena negra que cai na Terra em sua jornada de autodescoberta em terreiros da Grande BH. A turnê conta com sete apresentações gratuitas em espaços que representam marcos para a cultura negra belo-horizontina.

Um futuro possível?





X, personagem principal da peça, é cidadã da sociedade de mulheres lésbicas, as Gingas, e foge de seu planeta natal, LSP-44, onde há guerras, racismo, violência de gênero, falta de água, e homofobia, chegando à Terra em um futuro no qual o amor e a convivência pacífica entre seres diferentes prevalecem.

Sem memórias, X inicia uma jornada em busca de suas memórias, perambulando terreiros onde vivem famílias negras. Nestes lugares ancestrais, ela encontra o acolhimento, o amor familiar e afeto entre mulheres, e o contato com a terra, água e plantas, que fertilizam a sua busca pelo autoconhecimento.



Michelle Sá, protagonista do monólogo, diz que a principal mensagem do espetáculo é trazer ao público a ideia de que a podemos imaginar futuros onde cada tem a liberdade de ser quem é de verdade, sem sobrepor ou violentar a existência do outro.



"Por mais que nosso presente esteja complexo, principalmente para nós, mulheres negras sapatonas, que pertencemos a uma minoria representativa, podemos amar da forma que a gente concebe e vive o amor. E isso não deve ser motivo para oprimir, para silenciar nossas existências", conta Michelle.



Processo de criação

Por meio de pesquisas sobre afrofuturismo, Michelle conheceu a obra da escritora norte-americana Octavia Butler, reconhecida por seus livros de ficção científica com temáticas feministas e reflexões sobre racismo.



"Foi a partir da imersão na literatura dela que eu pensei como seria trazer isso para o teatro e tive essa ideia de criar uma peça inspirada na obra de Octavia, mas criando uma dramaturgia nossa, e chamei a Nivea Sabino para construir essa dramaturgia junto comigo", conta Michelle.





O processo de criação do espetáculo também envolveu encontros e rodas de conversa com mulheres negras lésbicas, onde as experiências singulares de suas vivências ajudaram a construir o DNA da peça, que contém sua equipe de criação majoritariamente negra, feminina e lésbica.



"Queremos falar sobre a realidade dessas mulheres. Esse projeto, além de ser uma obra teatral, é sobre conversar e entender a vida de quem possui uma vivência sapatão ou bissexual. Nos vermos dentro do teatro, as nossas histórias serem contadas por nós mesmas", diz Michelle Sá.



O espetáculo foi realizado com recursos da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte por meio do Edital Multilinguagens 2021.



SERVIÇO





Tema: Ficção científica, afrofuturismo e mulheres negras.

Estreia: 21/10/2022, às 19h

Onde: Rua Passo Fundo, 110 - Novo Glória

Preço: Gratuito, mas sujeito à lotação do espaço





'X-MAGINATION' convida o espectador a refletir, por meio da linguagem da ficção científica, temas de importância social, como machismo, racismo e respeito à diversidade. "Quem for assistir à peça, pode esperar emoção e ancestralidade, mas também acolhimento e amor", afirma a poeta Nivea Sabino, dramaturga do espetáculo.