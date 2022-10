Cantora Iza se assume demissexual e agita internet

A artista foi acolhida por uma parte da comunidade LGBTQIA+, mas recebeu ataques invalidando a sexualidade (foto: Divulgação)

A cantora Iza se assumiu demissexual no podcast 'Quem pode, pod'. A artista explicou que só consegue sentir atração sexual por alguém quando estabelece vínculos afetivos com a pessoa. "Transei com pouquíssimas pessoas. [Acho que sou demissexual, porque] Demora muito para eu querer transar com a pessoa, se eu não tiver nenhuma relação", disse.

A revelação viralizou na internet nesta quarta-feira (19/10) e ficou entre os assuntos em alta no Twitter. Os comentários elogiaram a coragem da cantora de revelar a demissexualidade, mas outros perfis invalidaram a sexualidade da artista.

iza falou que é demissexual, forças pra lenda que vai ter que aturar comentários acefobicos pro resto da vida



bem vinda ao clube dos invalidados e excluídos... pic.twitter.com/wfOS0AqP3T %u2014 eriss #BLACKADAM %u26A1 (@batwimg) October 19, 2022

Demissexual não precisa ter um forte laço afetivo pra poder ter relações sexuais, ele precisa pra poder >sentir atração sexual<



Um demissexual pode transar como qualquer outra pessoa, a diferença é q eles não sentem a atração até ter o forte laço



Mas enfim Iza perfeita %uD83D%uDDA4%uD83E%uDD0D%uD83D%uDC9C https://t.co/rheVpnTAXX %u2014 %uD83C%uDF08 %uD835%uDD43%uD835%uDD52%uD835%uDD5D%uD835%uDD52%uD835%uDD63%uD835%uDD5A %uD83E%uDDEA%u2728%uFE0F (@lalaness_) October 19, 2022

Demissexualidade é uma orientação sexual na qual a pessoa só consegue ter relações sexuais caso tenha um laço emocional, seja fraternal ou romântico. “Conhecer a demissexualidade me ajudou a entender que eu não ‘quebrada’. Eu só tenho outro processo até finalmente me envolver com alguém”, disse a influenciadora digital Bryanna Nasck em publicação no Twitter. Ela se identifica como trans não-binária e demissexual.

A apresentadora Giovanna Ewbank também revelou ser demissexual no podcast em que trabalha, o 'Quem pode, pod'.





Comentários de ódio



juro.. começa outro show de acefobia aqui no tt com a notícia que a Iza se assumiu demi, allo se morde todinho ao descobrir que assexuais EXISTEM e fazem parte da comunidade lgbt %u2014 mandy %u2664 %uD83C%uDDE9%uD83C%uDDF0 #CIAA (@dylovelyz) October 19, 2022 É bom lembrar que não é por preferir e sim por não conseguir. A pessoa demissexual vai sentir repulsa, medo, culpa... se não tiver um vínculo. Não é uma escolha e nem uma preferência feito a maioria pensa%uD83E%uDD19 https://t.co/kBMgdcbLjZ %u2014 Gabi%u2615 (@GabiVi21) October 19, 2022

Apesar do apoio, Iza recebeu ataques contra a sexualidade, o que é considerado 'acefobia', preconceitos contra pessoas assexuais e demissexuiais.

Outros perfis debocharam do 'bem-vindos' que alguns integrantes da comunidade LGBTQIA para a cantora nas redes sociais.