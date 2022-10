BH sediará do 1º Fórum de Comunicação, Diversidade e Inclusão

Fórum inédito sobre Diversidade e Inclusão ocorre neste sábado em Belo Horizonte (foto: Fauxels)





Neste sábado (15/10), Belo horizonte sediará o “1º Fórum de Comunicação, Diversidade e Inclusão”. A programação terá debates, análise do mercado e oportunidades, além de mostrar resultados positivos de experiências de Diversidade e Inclusão (D&I). O fórum celebra a conclusão do curso de especialização da primeira turma de “Comunicação, Diversidade e Inclusão nas Organizações” no Brasil.





"O fórum foi uma ideia dos alunos da especialização da PUC como formatura", afirma a consultora Dani Barcellos, que é leciona a disciplina diversidade geracional no curso. Ela apresentará o processo de implementação de ações de diversidade e inclusão nas organizações.

Formação em Diversidade e Inclusão

O curso foi idealizado e coordenado pela professora Leticia Lins ao observar o racismo e machismo estrutural dentro das agências de comunicação brasileiras. Assim criou uma especialização que capacitasse profissionais para criarem novos programas, projetos e ações afirmativas para a promoção da equidade dentro das organizações por meio da comunicação inclusiva.





“Sabia desde o início que era preciso formar profissionais para introduzirem as melhores práticas de D&I para dentro das organizações e, assim, iniciar uma nova comunicação em que se destacam e promovem ações afirmativas que impactarão as pessoas onde passam a maior parte do dia, no trabalho”, afirma a idealizadora da pós.





Entre as experiências que serão apresentadas é o “Transpor”, projeto de empregabilidade de pessoas trans criado por uma mulher cis e consultora de posicionamento profissional para ajudar uma amiga e mulher trans a se inserir no mercado de trabalho.





“O curso traz mais do que a receita pronta (que não existe). Traz a possibilidade de pensar e expandir os horizontes sobre esse tema que é relativamente novo, mas, ainda bem, tem ganhado cada vez mais espaço na nossa sociedade”, avaliou Beatriz Bitencourt, formanda, membro da comissão organizadora e responsável por apresentar o projeto “Transpor”.

Acessibilidade e inclusão na prática

Colocando em prática as premissas do curso de pós-graduação, o local escolhido para sediar o evento é o auditório Liberdade, do IEC, no Bairro Funcionários, na Região Centro-Sul, que garante acessibilidade para pessoas com e sem deficiência. Uma vez que as aulas foram realizadas online, o fórum é o momento ideal para encontro dos alunos, palestrantes e público que se interessa pela causa.





“Investir em D&I ainda é relativamente novo para as organizações. Fazia sentido para nós um momento em que pudéssemos falar do assunto, debater o cenário e trazer experiências que reforcem o papel fundamental da comunicação para promover a equidade incluir os grupos minorizados”, recordou Maria Helena Sobrinha, membro da organização.





SERVIÇO:

1º Fórum de Comunicação, Diversidade e Inclusão





Data: 15 de outubro de 2022

Horário: das 8h30 às 18h

Local: Auditório Liberdade (IEC-PUC Minas)

Endereço: Rua Sergipe, 790, Bairro Funcionários