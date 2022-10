Denga Love: aplicativo cria espaço para o amor preto acontecer

Aplicativo de relacionamento centrado em pessoas negras é lançado no Brasil (foto: Andres Ayrton)

Foi lançado nesta sexta-feira (14/10) o aplicativo de relacionamentos “Denga Love”, com foco na promoção do amor e de um espaço de pertencimento da população negra. Totalmente desenvolvido por brasileiros e para brasileiros, o app está disponível para Android e IOS.

A ideia do aplicativo surgiu a partir de experiências frustradas do fundador Fillipe Dornelas em outras plataformas existentes no mercado amoroso. Ao buscar um relacionamento afrocentrado, ele percebeu que pessoas pretas eram minoria nesses espaços. Juntaram-se a Fillipe na criação do Denga Love os sócios Ana Paula Santos, Bárbara Brito e o influenciador e comunicador Roger Cipó.

Para o processo de desenvolvimento do aplicativo, foram feitas pesquisas em que se constatou a frustração de pessoas negras ao buscarem relacionamentos no meio digital, uma vez que são preteridas em razão do padrão de beleza imposto pela sociedade.

Desse modo, o Denga surge como um espaço de acolhimento entre pessoas que tenham a mesma dor, a mesma luta e passam pelas mesmas situações no dia a dia.

“Pessoas relataram que não se sentiam confortáveis nos apps tradicionais, porque quando tinham alguma frustração neste sentido ficavam com a autoestima abalada. As pessoas pretas já têm historicamente uma depreciação da autoestima e a grande maioria não quer se colocar nesta situação avaliatória”, conta Ana Paula Santos, co-fundadora do Denga, ao Notícia Preta.

Diferenciais do Denga

Além de ter como público-alvo pessoas pretas, o Denga também conta com uma interface desenvolvida para ser mais acolhedora. Desde o termo usado quando duas pessoas se curtem: “chamego”, em vez do conhecido “match” , até o próprio nome do aplicativo, que, na língua quicongo, ndengo significa “doçura” ou “o que é macio”, “sedoso”. O termo também é usado para designar um gesto de carinho e amor.

Outro diferencial é a implementação de um portal de notícias sobre ciência, empreendedorismo, entretenimento, entre outros assuntos, centrados na comunidade negra. O plano é disponibilizar essa funcionalidade alguns meses depois do lançamento do aplicativo, mas ainda não tem data definida para o lançamento.