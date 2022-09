Reality show de drags reúne arte e militância em Juiz de Fora

Da esquerda para a direita estão TITIago, Bruna Hildebrando e Uiara Cardinally (foto: Rainbow Queen - Drag / Reprodução)

Por trás dos nomes das artistas representantes da arte drag Lilitth, Saraah, Charbulosa, Saturnine, Aurora The Witch e Tita Tully há vidas que lutam pelo mais básico que um ser humano pode querer: respeito. É com base nessa premissa que Bruna Hildebrando, maquiadora e influenciadora de Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, idealizou o reality show "Rainbow Queen – Drag".

Com financiamento do Programa Cultural Murilo Mendes, mantido pela Prefeitura de Juiz de Fora por meio da gestão da Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa), o reality estreou em 18 de agosto. Neste domingo (25/9), às 19h, é exibido o segundo de cinco episódios no YouTube. O conteúdo é livre para todos os públicos e possui acessibilidade em libras.





No reality, cada competidora representa uma cor do arco-íris e participa de provas diversas – como maquiagem, figurinos, lip sync e dança – , sendo avaliada por uma comissão julgadora, que, no voto, decide pela eliminação gradativa das cores. Os episódios têm entre 40 e 50 minutos. A campeã, além de receber R$ 1 mil, fará um show no Rainbow Fest Brasil 2023.

Estado de Minas, Bruna Hildebrando, de 31 anos, comentou o início do projeto, as etapas do processo e as experiências de vida. "Criamos o reality em setembro de 2021. A partir de dezembro, foram mais de cinco meses de produção, incluindo muitas reuniões para definir cenários, figurinos e roteiro", inicia.



"Em cinco dias de gravação, no fim de julho, a gente chegava ao local às 9h e saía às 20h", explica Bruna, destacando que o cantor e ator Tiago Capuzzo, de 38 anos, foi seu braço direito. "Ele me auxiliou na criação de provas, roteiro e direção", pontua. Com Uiara Cardinally, o trio comanda a apresentação de todos os episódios que vão ao ar sempre aos domingos. Em entrevista ao



“Arte em geral não é valorizada e sendo LGBTQIA+ é menos ainda! A ideia do projeto é valorizar a nossa cena e a arte drag da região, dando espaço para essas artistas, cheias de talento, que estão começando agora. Trata-se de ajudar no impacto social e, ao mesmo tempo, levar cultura para todos os lados”, avalia Capuzzo, também conhecido artisticamente, enquanto drag, como TITIago.



Logo, para muito além do entretenimento, Bruna também dá o tom da missão do reality. “Vejo como uma estratégia de enfrentamento ao preconceito que existe e nos mata. Mostrando os talentos drags da nossa cidade, pretendemos somar, valorizar, motivar e contar histórias de superação”.



Mulher trans, Hildebrando conta que encara o preconceito todos os dias e já viveu dias difíceis com a família. “Quem é LGBTQIA tem que estar preparado, desde que acorda, para o preconceito e os olhares das pessoas. Eu sempre escuto piadinhas ou sou cutucado por alguém do meu lado. Porém, o que mais me machucou foi o tratamento de parte da minha família. Meu pai e meu irmão não aceitavam quem eu era desde minha infância. Já minha mãe era mais receptiva. Mas hoje já está tudo bem entre nós”.



'Uma possibilidade de existência'