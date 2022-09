Filósofa Sueli Carneiro recebe título de doutora honoris causa

Sueli Carneiro é a primeira mulher negra a receber o diploma de doutora Honoris Causa (foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)



Aos 72 anos e figurando entre as principais autoras do feminismo brasileiro, a filósofa, escritora e ativista antirracismo Sueli Carneiro entra para a história da Universidade de Brasília (UnB) como a primeira mulher negra a receber o título de doutora honoris causa. A cerimônia ocorreu na tarde desta quarta-feira (21), no auditório Esperança Garcia, da Faculdade de Direito, e contou com presença maciça de estudantes, amigos e representantes de movimentos negros do Distrito Federal.



O título foi entregue pela reitora Márcia Abrahão, que destacou a trajetória de luta de Sueli e o pioneirismo que sempre pautou a história da instituição.





Em seu discurso, Sueli Carneiro destacou sua trajetória e luta pela resistência, pautada por sonhos libertários e também o pioneirismo da UnB como a primeira universidade federal a reservar 20% das vagas para estudantes negros, em 2003 no marco institucional de um Plano de Metas para Integração Social, Étnica e Racial desta Universidade. “O sistema foi implementado mudando significativamente o perfil do campus, com a inclusão de mais de 30 mil estudantes por meio das cotas raciais”, disse.





“É um título que recebo com a humildade de quem o compreende como o reconhecimento da justeza das lutas de mulheres e homens negros que clamam por um novo pacto civilizatório que desaloje os privilégios consagrados de gênero e raça que o experimento colonial forjou em todas as dimensões da vida social”, afirmou. “Significa o reconhecimento da legitimidade desses discursos e atos que protagonizamos, produzidos por lágrimas insubmissas. É o reconhecimento dessa escrevivência, que 'não é para adormecer os da casa grande, e sim para incomodá-los em seus sonhos injustos', como apontou nossa magistral escritora Conceição Evaristo”, completou.





A reitora Márcia Abrahão — que lembrou ser filha de negro e, por isso, se viu obrigada a passar a vida explicando que o pai não era motorista da família —, destacou a trajetória inovadora da universidade e observou que a mesma honraria foi concedida neste ano ao escritor, filósofo, poeta e ambientalista Ailton Krenak, primeiro indígena a receber a honraria da universidade. “Nós, da UnB, temos o orgulho de honrar a nossa história, os princípios de ser uma universidade inovadora, transformadora e à frente do seu tempo. Por isso, fomos pioneiros nas cotas raciais e em diversas ações no âmbito das universidades brasileiras”, disse.





“É uma honra para a Universidade de Brasília e também para mim, como a primeira reitora da instituição, conceder esse título à primeira mulher negra, no ano em que a universidade faz 60 anos, e que Darcy Ribeiro faria 100 anos. É mais uma comprovação de que a UnB está à frente do seu tempo, uma universidade de resistência, que luta pela democracia. Espermos que a doutotra Sueli Carneiro continue fazendo outras 'Suelis Carneiros' daqui pra frente.”





A cerimônia foi aberta pela professora Ana Flávia Magalhães, do Instituto de Ciências, e pelo professor do Departamento de Filosofia, Wanderson Nascimento, que figuram entre os que propuseram e torceram para que o título fosse entregue a Sueli Carneiro.





“Ela integra a geração de mulheres negras e homens negros que nomeou, descreveu, analisou e deslegitimou publicamente o dispositivo que por muito tempo autorizou a violação da humanidade e da cidadania de africanos e seus descendentes neste país: o mito da democracia racial. Este, certamente, foi o mais importante acerto de contas com a nossa experiência nacional que vivemos desde a segunda metade do século vinte. Um feito cujos resultados têm impactado a maneira como o povo brasileiro enxerga a si mesmo”, disse Ana Flávia.





“Nossa homenageada pertence a uma geração de mulheres negras que, além de lutarem diuturnamente para o enfrentamento das múltiplas formas de opressão, guiadas pelo racismo e o sexismo, atingindo as populações racializadas”, destacou Nascimento. “Sueli abriu caminhos sólidos para a construção de mudos opressivos. Cabe-nos, agora, honrá-la e honrar esses caminhos, fazendo deles nossos, caminhando por eles e aprendendo a, coletivamente, construir outros caminhos na busca de um mundo mais justo.”









Professora e ativista da UnB Suely Carneiro foi homenageada com o título de Doutora Honoris Causa (foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press) Até então, a UnB havia outorgados 66 títulos de professor e doutor honoris causa. Do total, somente 7 mulheres foram agraciadas, todas vistas como brancas; além de 3 homens negros.

“Luta para nós é verbo”

Em entrevista exclusiva ao Correio, Sueli Carneiro fala sobre a homenagem, que estendeu à todas as mulheres militantes da causa, o retrocesso vivido nos últimos quatro anos na condução das políticas de equidade racial, tece considerações sobre os dez anos da lei de cotas e também sobre a prática de crimes de racismo ainda vigente no país. “Luta para nós é verbo”, afirma, prevendo que no próximo mandato legislativo, com o número recorde registrado de candidatas negras, os parlamentos serão ocupados por quilombos. “Faremos Palmares de novo”, afirma a fundadora e atual diretora do Geledés — Instituto da Mulher Negra.





O que representa para a senhora sera primeira mulher negra a receber esse título?





Essa homenagem se estende a um com junto de mulheres que, historicamente, fizeram a diferença para a comunidade de negras no Brasil, que fizeram a diferença para a produção de conhecimento da nossa comunidade, na resistência que o povo negro empreende nesse país, apesar de toda a opressão que padece. Recebo em nome de todas as mulheres valorosa que me antecederam, como Lélia González, Beatriz Nascimento, Thereza Santos, Luiza Bairros, para nomear algumas que eu tive o privilégio de conhecer, de militar junto com elas, que foram minhas companheiras de luta. Recebo essa homenagem em nome de cada uma delas, de todas elas, porque eu sou o resultado de luta de todas essas mulheres, assim de tantas outras que não pude nomear.





Como a senhora avalia a condução atual das políticas para a promoção da equidade racial para população negra no país?





É um desafio permanente. Sofremos um violento retrocesso nos últimos quatro anos, mas estamos aqui, em riste, em forma, para voltar a lutar, confiantes que estamos, que a ambiência democrática indispensável para fazer avançar as nossas lutas será restaurada no próximo dia 2 ou em qualquer outro dia de outubro. Estamos confiantes que será restabelecido o patamar mínimo democrático indispensável para que possamos pautar as nossas demandas, especialmente de políticas públicas, de promoção da equidade de gênero e de raça.





Qual a análise que a senhora faz desses dez anos de política de inclusão?





Excetuando esse período de retrocessos, só a política de cotas, que foi implementada nos últimos dez anos mostra a justeza dessa luta, a justeza da reivindicação que nos animou a buscar essa política. Os resultados dela são os mais exitosos possíveis. Nos enche de orgulho a mudança qualitativa que os câmpus universitários sofreram a partir da lei de cotas.





Apesar desses avanços, ainda persistem e se agravam os crimes de racismo em todo o país. O que deve ser feito para frear essa violência histórica?





Vamos lutar. Luta para nós é verbo, já disse isso um milhão de vezes. É disso que se trata. O avanço da nossa luta depende do avanço da nossa capacidade organizativa, depende da nossa capacidade de mobilização, depende da nossa incidência política e da nossa capacidade de pautar a nossa agenda de políticas públicas ao Estado brasileiro. Vamos lutar.





Nessas eleições foi registrado número recorde de candidatas negras. Seria um reflexo dessas mobilizações?





É a evidência de que estamos com toda a disposição de disputar a política institucional. Estamos apresentando candidaturas confiantes que faremos Palmares de novo, ou seja, faremos quilombos nos parlamentos. E isso é só o início de uma jornada de busca, de participação mais equitativa na política institucional.





Como a senhora avalia o ativismo negro cada vez mais presente nas redes sociais?









