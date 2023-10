Homens representam 35% dos pacientes que procuram por cirurgias plásticas

699

Há tempos os homens têm se preocupado com temas que vão muito além da vida profissional. Cada vez mais, a divisão de tarefas domésticas e com os filhos, os cuidados com a aparência e o bem-estar têm sido temas para o público masculino. É o que aponta estudo divulgado pela Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica (ISAPS), mostrando que os homens já representam 35% dos pacientes que buscam por procedimentos estéticos e cirurgias plásticas no Brasil.





De acordo com o médico Fabio Nahas, cirurgião plástico com mais de 30 anos de experiência em cirurgias reparadoras, entre os principais procedimentos buscados pelos homens estão a ginecomastia (condição que causa hipertrofia das glândulas mamárias nos meninos), lipoaspiração (incluindo a lipo HD) e as cirurgias faciais, como a blefaroplastia (retirada do excesso de pele das pálpebras, como a que Lula fez), rinoplastia e harmonização facial.





Nahas diz que os homens de hoje priorizam a qualidade de vida acima de tudo, inclusive do trabalho. Então, criaram consciência sobre a importância de cuidar da saúde e da beleza. “Isso é um tabu que já está praticamente quebrado. Alguns homens ainda ficam um pouco intimidados, mas a maioria, principalmente os mais jovens, se sentem totalmente confortáveis em um consultório de cirurgia plástica”, aponta o médico.





A ginecomastia é uma das principais condições que levam os homens às salas de cirurgia plástica. O aumento excessivo da glândula mamária pode afetar seriamente a autoestima e causar dor e desconforto, fazendo com que o procedimento deixe de ser apenas estético. Esse crescimento se inicia em torno dos 12 anos, quando começa a explosão dos hormônios sexuais, mas também pode se desenvolver a partir dos 40 anos, idade em que o homem começa a ter um acúmulo de gordura e glândula na região peitoral.





Entretanto, o cirurgião plástico deve analisar com cautela e empatia a necessidade desse tipo de cirurgia em menores de idade. “É importante analisar todos os fatores, principalmente a condição física e psicológica da criança ou adolescente. É uma condição que pode causar muitos traumas por conta do bullying. Então, com a autorização dos pais, é possível fazer a cirurgia ainda antes dos 18 anos. Além disso, é necessário avaliação da condição hormonal destes pacientes antes de operá-los”, afirma Fabio.





A lipoaspiração – diferente daquelas que visam o emagrecimento, como a bariátrica – também é uma das principais cirurgias plásticas buscadas pelos homens, realizada naqueles que já estão em seu peso ideal, mas que se incomodam com alguns acúmulos de gordura. Já a abdominoplastia, procedimento muito em alta atualmente, é voltada para os homens que tiveram uma perda significativa de peso – especialmente após cirurgias bariátricas – ou distensão abdominal (condição que não se restringe apenas às mulheres).





Blefaroplastia, rinoplastia, lifting e harmonização são algumas das mais procuradas cirurgias faciais. A blefaroplastia vem ganhando a atenção do público masculino e já se tornou uma das mais cobiçadas para os homens a partir dos 40 anos. Ela promove o rejuvenescimento e ajuda no olhar cansado, promovendo uma aparência mais disposta.





O aumento das rinoplastias também chama a atenção. Segundo estudo realizado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), a rinoplastia ocupa o segundo lugar entre os procedimentos mais realizados pelo público masculino, indo de 5% para 30% nos últimos cinco anos.





“Nosso nariz vai mudando de forma ao longo da idade, com o alongamento da cartilagem, então é comum essa cirurgia ser procurada também pelos mais velhos, a partir dos 50, 60 anos. Os homens dessa idade também querem se cuidar, aparentar serem mais novos e harmônicos, por isso a cirurgia plástica é bem-vinda para todos os sexos, em diferentes idades. O importante é se sentir bem e confiante”, completa o médico especializado em cirurgia plástica e restauradora.