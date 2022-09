Universidade expulsa aluna depois de postagens racistas

Aluna da UNIFAN, Beatriz Lobo, foi expulsa após postagens racistas no Twitter (foto: Reprodução/Twitter)



A estudante do curso de Direito que é acusada de atos racistas ao comentar o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Na terça-feira (20/09) o pró-reitor acadêmico do Centro Universitário Nobre (Unifan), Gustavo Checcucci, anunciou a expulsão de Beatriz Lobo da instituição. O anúncio foi seguido de aplausos da comunidade acadêmica presente. A estudante do curso de Direito que é acusada de atos racistas ao comentar o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Na terça-feira (20/09) o pró-reitor acadêmico do Centro Universitário Nobre (Unifan), Gustavo Checcucci, anunciou a expulsão de Beatriz Lobo da instituição. O anúncio foi seguido de aplausos da comunidade acadêmica presente.





Desfecho do caso.



Aluna que fez o comentário racista foi expulsa da faculdade. O anúncio foi feito pelo reitor diante de centenas de alunos. pic.twitter.com/cWEgtNxsrS %u2014 Rafael Velame (@rafaelvelame) September 21, 2022







As mensagens, que foram compartilhadas, causaram revolta de colegas de universidade e de pessoas de fora do ambiente acadêmico. Depois da repercussão, as duas contas foram deletadas do Twitter. Os alunos da Unifan organizaram uma manifestação em frente à instituição para repudiar ações discriminatórias, cobrar posicionamento da reitoria e a expulsão de Beatriz.



Alunos da UNIFAN protestam contra o racismo na porta da instituição pic.twitter.com/TLZQ8pCYVJ %u2014 Rafael Velame (@rafaelvelame) September 20, 2022



As mensagens, que foram compartilhadas, causaram revolta de colegas de universidade e de pessoas de fora do ambiente acadêmico. Depois da repercussão, as duas contas foram deletadas do Twitter. Os alunos da Unifan organizaram uma manifestação em frente à instituição para repudiar ações discriminatórias, cobrar posicionamento da reitoria e a expulsão de Beatriz.

Antes do anúncio da expulsão, a Unifan divulgou uma nota de repúdio às ações da aluna e afirmando que as mesmas não condizem com os valores e políticas da instituição. “Deste modo, esclarecemos que o caso será apurado para que sejam tomadas as medidas administrativas e legais cabíveis”, diz a nota.