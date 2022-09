Mineirão promove ações para o Dia Nacional da Luta da PCD nesta quarta (21)

Mineirão terá ações voltadas para o Dia Nacional da Luta de Pessoas com Deficiência na partida desta quarta-feira (21/9) (foto: Divulgação)

O Mineirão realizará uma série de ações inclusivas na partida entre Cruzeiro e Vasco, nesta quarta-feira (21/9), Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. Além de alterações no espaço físico do estádio para facilitar e melhorar a experiência de pessoas com deficiência (PCD), haverá uma dinâmica pelas redes sociais do Conexão Celeste e o pontapé simbólico inicial do jogo será dado por Pedro Pimenta, torcedor cruzeirense PCD.





A iniciativa integra o projeto #MineirãoDeTodos, lançado em 2020, que tem como objetivo tornar o estádio cada vez mais acolhedor ao melhorar a experiência do público. As ações também contam com a participação da Rede de Proteção à Pessoa com Deficiência, composta por: Defensoria Pública de Minas Gerais, Defensoria Pública da União, Ministério Público de Minas Gerais, Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Superintendência Regional do Trabalho em Minas Gerais, Procuradoria da Fazenda Nacional e Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Minas Gerais (OAB-MG).





Antes e durante o jogo, outras ações também serão realizadas. O torcedor cruzeirense Pedro Pimenta, convidado pelo clube, dará o pontapé inicial simbólico da partida. Ele é um empresário e palestrante de 30 anos que, aos 18, foi diagnosticado com meningite e, após uma infecção generalizada, teve que amputar os membros abaixo do joelho e dos cotovelos. Pedro também é autor do livro “Superar É Viver”.





Ao longo da partida, o telão também trará mensagens instrutivas para conscientizar os torcedores e incentivá-los a colaborar para que as pessoas com deficiência possam ter uma melhor experiência no estádio. David Pena, assessor de inclusão do Mineirão, afirma que as ações têm o objetivo de educar o público sobre a participação de PCD dentro de espaços como o estádio.





“Nossa intenção é fazer uma ação pedagógica, no sentido do torcedor perceber que eles podem colaborar com o torcedor com deficiência. O Mineirão tem os espaços adequados, mas é preciso que todos juntos quebrem essa barreira atitudinal cultural dentro destes espaços”, explica ele.





Nas redes sociais, os perfis do Conexão Celeste, sob comando do influenciador Thiago Souza, realizarão dinâmicas com o público com distribuição de brindes e recados para os torcedores sobre a atenção à experiência das PCD durante a partida.



Organização

De acordo com a assessoria do Mineirão, as ações foram desenvolvidas com base em relatos de PCD recebidos nos canais de atendimento. "Nossa equipe de comunicação idealizou e executou as ações extraindo ideias operacionais desses depoimentos. A maioria dos relatos envolve barreiras atitudinais, ou seja, o comportamento das pessoas e o desrespeito dos demais torcedores, principalmente, com relação a visibilidade. O torcedor fica na frente da pessoa com deficiência e o atrapalha ver o jogo", afirmou.

Com a retomada do público no futebol e nos eventos pós-pandemia, o estádio afirma que a iniciativa para o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência é uma ideia que servirá como pontapé para a retomada do projeto #MineirãoDeTodos. "Já estamos nos movimentando internamente para executar planos de ação, cuidando de forma personalizada todos os torcedores e suas particularidades, além de trabalhar de forma perene a parte de conscientização", explica a assessoria.



Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência

O dia 21 de setembro é marcado pela construção de mobilizações para a inclusão social de pessoas com deficiência, conscientização da luta anti-capacitista e celebração destes movimentos. Em 2005, a data foi oficializada pela Lei nº 11.133 como o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, mas as comemorações são feitas desde 1982 a partir do Movimento pelos Direitos das Pessoas com Deficiência (MDPD).





De acordo com o Censo de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 45,6 milhões de brasileiros possuem algum tipo de deficiência, representando cerca de 23,9% da população. A luta de ativistas pelos direitos das PCD mostrou resultados e avanços a partir dos anos 1990, quando foram criadas políticas afirmativas para estudantes com deficiência. Apesar de recentes, esses primeiros passos já refletem nos indicadores sociais e auxiliam na inclusão e na permanência de PCD em espaços de sociabilidade, como escolas, universidades e mercado de trabalho.





O dia 21 foi escolhido por estar próximo do início da primavera, representando o nascimento e a renovação desse movimento; suas reivindicações pelas políticas de inclusão; e o fim da exclusão social.