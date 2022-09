Documentário sobre santo trans terá narração do padre Júlio Lancellotti

Mini documentário "São Marino", que abordará a história de Santa Marina como uma pessoa trans, terá a narração do padre Júlio Lancellotti. O curta de 20 minutos, ainda sem data de lançamento, contará com encenações, reflexões e interações de um grupo de pessoas trans masculinas. A produção tem como objetivo promover discussões contemporâneas sobre a transgeneridade e o respeito ao nome social.

O documentário é dirigido por Leide Jacob e viabilizado por meio do Programa de Ação Cultural (ProAC), do Governo de São Paulo. A produção ocorreu na Igreja Santa Marina, na Zona Leste da cidade, e conta com a participação de Ariel Nobre, Daniel Veiga, Gabriel Lodi, Leo Moreira Sá, Omo Afefe e Rosa Caldeira.

Santa Marina nasceu no Líbano, no século 6, e viveu como monge a maior parte de sua vida (foto: Reprodução/ Arquidiocese de São Paulo)

Segundo a tradição católica, Marina nasceu no Líbano no século 6 e perdeu a mãe ainda criança, sendo educada por seu pai, um cristão fervoroso. Quando Marina ainda era jovem, seu pai decidiu se tornar monge e viver em um mosteiro, vendendo todos os seus bens e dando aos pobres.Uma vez que no mosteiro era proibida a entrada de mulheres, Marina então decidiu cortar os cabelos e vestir-se como homem para viver com o pai, adotando então a forma masculina de seu nome, Marino.