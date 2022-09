Procuradores de Justiça fizeram comentários transfóbicos e homofóbicos durante reunião do Conselho Superior do Ministério Público do Estado da Paraíba (CSMP), em sessão ordinária transmitida ao vivo pelo YouTube e sugeriram censura à imprensa ao Ministério Público do Estado da Paraíba ao propor "maior triagem de conteúdo" publicado.









"Já houve vários casos de, até, estupro dentro de banheiro por criança desse tipo. [...] Eu não permitirei, de forma alguma, que uma neta minha entrasse num banheiro que tivesse um marmanjo utilizando. [...] O fato de dizer que você é homossexual não deveria dizer que você é fêmea, não. Mude de sexo", disse o procurador.

Corregedor-geral e procuradores do MP da Paraíba criticaram recomendação da Promotoria de Justiça sobre banheiros para alunos transgênero (foto: YouTube/Reprodução)



Sagres disse que não se considera homofóbico, mas que não concorda com a recomendação e que esta não deveria ter sido publicada no site do MPPB. "Isso é um modismo que desagrega a família. E eu não sou homofóbico, não. Eu sou uma pessoa normal, [...] mas achei uma coisa agressiva e repudiada por toda a sociedade paraibana. Só telefonema, recebi uns 18, e foram agredindo o MP, e não a promotora. [...] Como pode uma pessoa falar e [isso] ser publicizado como se fosse todos nós [a dizermos]? Tem que haver freios na publicação dessas coisas", completou.





Em seguida, José Roseno 'louva' as falas de Francisco Sagres e enfatiza uma necessidade de se controlar o que deve, ou não, ser publicado pela imprensa do MPPB. "Eu acho que nós, que fazemos a Instituição, devemos não coibir que promotor se faça isso, mas ter um freio com relação a isso. Eu, pelo menos, não tinha visto essa publicação, mas concordo com o colega Sagres em todos os seus termos", afirma ele.



'Deveria haver uma triagem maior'

A sessão continua com o corregedor-geral do MPPB, que apoia uma triagem dos conteúdos a serem divulgados no site do órgão com o argumento de que nem todas as publicações representam o que o Ministério Público pensa. "Deveria haver uma triagem maior nas publicações para que o MPPB não angariasse antipatia diante de algumas situações, porque o respaldo popular não seria aquilo que nós esperamos", declarou.





O procurador Valberto Lira fez ainda um comentário irônico sobre racismo e capacitismo manicomial ao pontuar que a divisão de Promotorias está confusa. "Eu ia até cometer um crime aqui, ou melhor, dois crimes, e dizer que nós estamos vivendo o samba do crioulo doido, mas hoje nós não podemos mais usar esses termos. O nome dessa música, hoje, para ninguém cometer crimes, deveria ser o samba do afrodescendente com sofrimento psíquico", disse ele, recebido com risadas de membros do conselho.