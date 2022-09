Prefeita de Juiz de Fora veta projeto que proíbe banheiros unissex

Projeto pretendia multar e até fechar comércio que descumprisse a lei (foto: Pixabay/Reprodução)

A prefeita de Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira, Margarida Salomão (PT), vetou projeto de lei (PL) que tinha como intenção proibir o uso, a instalação e a adequação de banheiros unissex na cidade.

O PL, de autoria do vereador e sargento Mello Casal (PTB), foi apresentado na Câmara Municipal em agosto e teve seu texto aprovado no dia 22 do mesmo mês. Votaram contra três parlamentares Cida Oliveira (PT), Laiz Perrut (PT) e Tallia Sobral (PSOL).

De acordo com o veto publicado no Diário Oficial do Municípío (DOM), nesta quarta-feira (14/9), a medida apresentada por Casal fere o direito à livre iniciativa dos empreendedores, que são dotados do poder de reger seu negócio da forma que melhor satisfaz sua condição econômica, seus valores, preceitos e interesses,

além dos interesses de seus clientes.

“Além de lesar a livre iniciativa e a liberdade individual, a proposição fere, ainda, os direitos da parcela da população que fogem à lógica binária – sexo feminino e sexo masculino”, fala o ato publicado pelo executivo.

O que diz o PL

A proposta diz que os banheiros não poderão ser usados por pessoas de sexos diferentes em locais de acesso público em geral.

Veja quais os ambientes:

º shoppings

º bares

º restaurantes

º supermercados

º agências bancárias

º escolas

º institutos

Caso o projeto tivesse sido aprovado, os estabelecimentos iriam receber penalidades de advertência, multa e suspensão total do funcionamento da casa até que o

espaço voltasse a funcionar dentro da lei.

Agora, o material volta ao Legislativo de Juiz de Fora para avaliação do veto.