Prefeitura de Belo Horizonte promove 1º Seminário de Turismo LGBT+

Primeiro Seminário de Turismo LGBT+ discute práticas de captação de clientes e de integração de diversidade (foto: Reprodução)

A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Belotur, em parceria com a Associação Internacional de Turismo LGBT+, irá promover o 1º Seminário de Turismo LGBT+ da capital mineira nesta segunda-feira (12/9), no Cine Theatro Brasil Vallourec, na Praça Sete.O objetivo é desmistificar e debater sobre a importância do turismo LGBT+, por uma nova ótica sobre o setor. Entre os temas abordados estará a captação de clientes, integrar a diversidade e a inclusão no mercado."Será um espaço de intercâmbio entre diversas instituições do trade turístico que trabalham o público como prioritário. A agenda reforça a importância da conscientização no processo de aceitação da diversidade e pluralidade”, afirma Leonardo Nunes, diretor de Marketing e Promoção Turística da Belotur.A programação está marcada para iniciar às 15h. Basta acessar o link para realizar a inscrição.