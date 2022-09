Primeira Parada do Orgulho LGBT+ de Bocaiuva acontece neste sábado (3/9)

Parada LGBTI+ vai reforçar luta por direitos da comunidade (foto: Aliança LBGT+/Divulgação) “Consistência, Consciência e Constituição”. Com essa temática, será realizada neste sábado (3/9) a 1ª Primeira Parada do Orgulho LGBT+ de Bocaiuva, no Norte de Minas.



O evento vai começar ás 16h e deve se estender até as 23h, na Praça Wandick Dumont, no centro da cidade. Estão previstas apresentações de cantores e dançarinos ligados à causa no Norte de Minas.



A iniciativa é da Aliança Nacional LGBT+, com o apoio da prefeitura e da Câmara Municipal de Bocaiuva e de instituições, como a Defensoria Pública Estadual de Minas Gerais, a Promotoria de Justiça (MPMG) e a Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes), por meio do projeto de extensão “Inserto”.



A coordenadora-adjunta da Aliança Nacional LGBTI em Minas Gerais, Letícia Imperatriz, destaca que a 1ª Parada do Orgulho LGBT+ em Bocaiuva tem como objetivo constituir um espaço de orgulho e compartilhamento de vivências e fortalecer a luta contra o preconceito e pela garantia dos direitos que são negados a essa população.



“Lutamos por direitos como segurança, liberdade de expressão e acesso à empregabilidade”, afirma Letícia.



Distante 376 quilômetros de Belo Horizonte e situada a 50 quilômetros de Montes Claros (cidade-polo do Norte de Minas), Bocaiuva tem 50,5 mil habitantes. O município é a terra natal do sociólogo Herbert Souza – Betinho (1935/1997), que, no início da década de 1990, liderou a campanha “Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida”.



Letícia Imperatriz salienta que a proposta da Aliança Nacional LGBTI é realizar a “Parada do Orgulho LGBT+” em outras cidades do Norte do estado, além de Montes Claros, onde já foram promovidas diversas edições do evento. Nesse sentido, estão sendo mantidos contatos com as prefeituras de Pirapora e de Francisco Sá, informou.



Atrações e plantão jurídico



De acordo com a Aliança Nacional LGBTI, o evento de Bocaiuva deste sábado terá como atrações cantores, dançarinos e DJs como Nayani Matozinho, Cacau Carvalho, LUKZAW, SEBA, Phillip, Josepeh, Fanta Fantástica, Mary, Manuh Eduarda e Breno Nery. Também vão se apresentar Lu Demicheli, Analu Matos, Jhuan Meireles e “Sandrinha Terremoto”.



A “Parada” de Bocaiuva terá um estande com plantão jurídico para sanar dúvidas sobre os direitos da comunidade LGBTQIA+. Está prevista ainda a instalação de um posto da Secretaria de Saúde de Bocaiuva, para instrução sobre cuidados com a saúde, incluindo informações e sobre as Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e distribuição de preservativos, além de outro estande do projeto de extensão “Inserto”, da Unimontes, apresentando vivências e atividades voltadas para a população LGBTQIA+.