Balada LGBTQIAP+ promove roda de conversa sobre varíola dos macacos

A casa de shows “Casa Sapucaí”, no bairro Floresta, na região centro-sul de Belo Horizonte, está promovendo uma roda de conversa sobre "varíola dos macacos" na noite desta quinta-feira (1/9). O evento chamado de Horny Talk é gratuito e tem como tema “Monkeypox e Redução de Danos”.A palestra é uma ação de educação e promoção da saúde, feita por membros da comunidade LGBTQIAP+ e contará com a presença de um médico especialista e outros ativistas. O evento também acontece em meio a balada “Horny” contendo drinks, música e “flash tattos”, indo além de um compartilhamento de informações e criando um espaço seguro de acolhimento.

Apesar de ter sido descrito pela primeira vez em humanos em 1958, o vírus responsável pela varíola dos macacos sofreu mutações que contribuem para sua disseminação. O que antes era considerado uma doença rara, tem se espalhado rapidamente, e pesquisas para entender melhor o comportamento do vírus estão sendo produzidas.

“Monkeypox é uma doença contagiosa, e pode ser contraída através de contato com a pele . A pessoa tem uma lesão na pele e eu tenho contato com isso, posso contrair a doença. Se a pessoa tosse, as gotículas expelidas podem me contaminar também”, comenta Lucas Benício, mestrando em Infectologia e Medicina Tropical pela UFMG, e palestrante na Horny Talk.