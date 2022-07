Após MTV Miaw 'esquecer' convite de indicados pretos, web acusa racismo

MTV Miaw foi apresentado pelo cantor Xamã e a atriz Camila Queiroz (foto: Cleiby Trevisan/Divulgação) O prêmio MTV Miaw 2022 vai ao ar nesta quinta-feira (28/7), mas a cerimônia foi realizada na noite desta terça-feira (26/7). Durante o evento, influenciadores indicados para as categorias reclamaram da desorganização e alguns deles nem sequer receberam o convite para participar. Com isso, o público percebeu algo em comum: a maioria dessas pessoas são pretas. Logo, a premiação foi acusada de racismo.









Soffia, que voltou para casa antes do fim da premiação, continuou o desabafo: “Para mim chega, acabou. Tem preto que foi indicado e nem convite ganhou. A gente tem que abrir a boca porque calada não vence”. Em um compilado de seus Stories, ela compartilhou o vídeo nas redes sociais e escreveu: "Ontem, Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha.. Hoje, isso!".





Mas a rapper não foi a única a reclamar da premiação. Teve também a vencedora da categoria “Black Star Rising por BET”, Ramana Borba, que contou sobre a situação. "Gente, tô sem palavras para o que aconteceu! Eu ganhei o MTV Miaw e não tinha lugar pra mim lá na premiação. Escolhi não passar no Pink Carpet por isso”, declarou.





Também sem convite, Rízia Siqueira, concorria ao troféu na mesma categoria que Soffia. “E eu que fui indicada para o MTV Miaw e não fui convidada kkkkkk A POBI FICOU FELIZ DA VIDA JURANDO QUE IA POSTAR LOOK BEM BLOGUEIRA DANDO CLOSE”, escreveu.





No desabafo da ex-BBB 19, o influenciador e homem trans, Stefan Costa, comentou: “Partilho do mesmo sentimento, também não fui convidado. O look estava pronto”.





A influenciadora Luciene Santos, conhecida como “Sapa Vegana” também estava indicada na categoria “Saúde Tá OK”. No entanto, ela ressaltou que ficou frustrada com a premiação. “Eu também, jurei que, com a indicação, receberia o convite. Estou esperando até agora”, escreveu.





Várias pessoas nas redes sociais criticaram a “seletividade” do prêmio para a lista de convidados. Internautas acusaram a premiação de racismo.

A reportagem do Estado de Minas tentou entrar em contato com a organização do evento, mas até o momento não obteve resposta.