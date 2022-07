Manu Gavassi critica manchete de jornal que fala do seu corpo

Manu Gavassi é uma das estrelas de 'Maldivas', um dos maiores lançamentos da Netflix Brasil (foto: RACHEL TANUGI / NETFLIX)

A cantora Manu Gavassi usou as redes sociais para fazer um desabafo sobre sua manchete no caderno Ela, do jornal O Globo. O texto cita seu explante de silicone, transição capilar e o novo timbre. “Essa moça ‘tá diferente”, diz a manchete.

A ex-BBB 20 afirmou que, apesar de ter achado a capa bonita e ter tido uma entrevista interessante com a repórter do jornal, sentiu um incômodo ao ler a manchete. “É exatamente como somos representadas como artistas”, classificou.

Manu disse que chegou a se questionar sobre o caso e que, durante a entrevista ao jornal, revelou para a repórter que tinha se sentido chateada a respeito de uma outra publicação sobre o corpo dela, que ofuscou o lançamento de um trabalho. Segundo a cantora, a jornalista compartilhou o incômodo. “Mas não foi exatamente o que fizeram de novo comigo aqui?”, questionou.

Na postagem, Gavassi também fez um comparativo de como homens e mulheres do meio artístico são representados na imprensa. “Apenas suas grandes conquistas profissionais, não importa se são de fato grandes ou não. Daí eu dei um Google nas mulheres e a história já muda um pouco”, apontou.

Manu Gavassi está se apresentando em todo o Brasil com a turnê ‘Eu só queria ser normal’. Alguns dos shows já estão com ingressos esgotados. Além disso, é uma das protagonistas da série da Netflix ‘Maldivas’, ao lado de Bruna Marquezine e Nathalia Klein. “Não pensei nem por um segundo que meu peito, ou a falta dele, e meu cabelo e a textura dele estariam estampados em uma capa nesse momento da minha vida. Porque eu não pensei nem um segundo neles”, desabafou.

O Estado de Minas entrou em contato com o jornal O Globo, mas ainda não obteve retorno.

Artistas apoiam Manu

Nos comentários da publicação, diversas artistas compartilharam suas vivências. Entre elas, Bruna Marquezine, Vanessa Gerbelli, Maísa e Thelma de Assis. A cantora e skatista Karen Jonz chamou a manchete de “click bate nojento” e apontou uma incoerência das notícias “fazerem exatamente o que criticam”.

A ex-deputada Manuela D'Ávila elogiou a coragem de Gavassi, e a cantora Luisa Sonza disse ter se sentido representada pelo texto.

Já a apresentadora e atriz Monica Iozzi compartilhou uma história parecida com a de Manu Gavassi. “Em 2016, eu saí do Vídeo Show para poder me dedicar mais a trabalhos como atriz. (...) Na estreia da série, fiz uma capa para a revista Cosmopolitan com a manchete ‘Monica Iozzi: agora atriz e mais bonita do que nunca’. Detalhe, o mais bonita veio porque eu emagreci 8kg. Mas emagreci de ansiedade, de angústia, de nervoso”, desabafou.