Jornalista Márcia Maria Cruz é finalista do Troféu Mulher Imprensa

Entre as finalistas da 16ª edição do Troféu Mulher Imprensa está Márcia Maria Cruz, repórter do Estado de Minas e coordenadora do projeto DiversEM (foto: Reprodução) Estado de Minas . O Portal Imprensa divulgou, nesta segunda-feira (25/7), os nomes das finalistas do "16º Troféu Mulher Imprensa: Pertencimento e Inovação". Entre as finalistas na categoria "Jornalista na Editoria Diversidade", está Márcia Maria Cruz, repórter e coordenadora do projeto DiversEM do





A premiação tem o objetivo de reconhecer o trabalho feminino na comunicação, em especial no meio jornalístico, considerando mulheres além das fronteiras nacionais. Por votação popular, a edição vai prestigiar a atuação das profissionais, selecionadas pelo Portal Imprensa, por se destacarem nos anos de 2021/2022.









“Fiquei muito honrada em ser finalista do prêmio promovido por instituições muito importantes para jornalismo. Quando a gente olha a lista de finalistas vemos mulheres com a trajetória e o trabalho que são referência em todo Brasil, então fico muito honrada de estar junto de profissionais tão importantes.”, disse a jornalista.





Márcia afirma ainda que premiações como essa mostram a importância feminina no jornalismo e concede visibilidade ao trabalho dessas mulheres.





Serão eleitas 15 ganhadoras, uma para cada categoria:

Âncora, apresentadora ou comentarista de Telejornal;

Repórter de Telejornal;

Âncora, apresentadora ou comentarista de Rádio;

Repórter de Rádio;

Repórter de Jornal ou Revista (ou texto online);

Fotojornalista;

Colunista ou articulista de Jornal, Revista ou texto online;

Liderança, diretora de redação ou fundadora de projetos jornalísticos;

Apresentadora(s) ou criadora(s) em novos formatos;

Jornalista revelação ;

Consultora de Comunicação - Agência;

Consultora de Comunicação – Corporativa;

Comunicação pública;

Prêmio Especial: Diversidade (Jornalista na editoria diversidade);

Prêmio Popular: Pertencimento e Inovação (Jornalista ou comunicadora brasileira).





A votação popular começou nesta segunda-feira (25/7) e vai até 30 de agosto, no site do Portal Imprensa, neste link

Projeto DiversEM

O DiversEM é uma aposta editorial do Estado de Minas proposta pelo diretor de Redação, Carlos Marcelo Carvalho, e outros diretores do jornal. O objetivo principal do projeto é pautar temas relacionados à diversidade, transportando-os para a cobertura diária.





Na editoria são tratados assuntos como: mulheres e violência de gênero, religião, questões raciais, questões LGBTQIA+, e uma variedade de pautas que apontam as multiplicidades.





“Carlos Marcelo e a Renata Neves (editora-executiva do EM) me convidaram para coordenar o núcleo de diversidade. Na nossa primeira conversa, eles contaram que a ideia era constituir um núcleo, mas que toda cobertura feita pelo jornal, em todas as plataformas, tivessem a preocupação com a temática, e que todos os produtores e repórteres tenham o mesmo cuidado. Fiquei muito feliz com a proposta” contou Márcia Cruz, sobre ganhar a missão de coordenar o DiversEM.