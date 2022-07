Miss Brasil Gay e Rainbow Fest serão realizados em Juiz de Fora

Juiz de Fora recebe uma semana totalmente LGBTQIA+, com dois grandes eventos (foto: Reprodução/Instagtam) Em agosto, Juiz de Fora, no interior de Minas, recebe uma semana totalmente LGBTQIA+, com dois grandes eventos. Depois de três anos sem ser realizado, o Miss Brasil Gay, patrimônio imaterial da cidade, volta a acontecer, no dia 20.

O concurso que elege o mais belo transformista do país chega a sua 40ª edição.

E para celebrar o retorno à cidade mineira, a noite tem como destaque o show da cantora Gloria Groove, que se apresenta pela primeira vez em Juiz de Fora.

Todas ostentam seus trajes típicos e de gala na passarela para conquistar a atenção dos jurados.

A vencedora recebe a faixa e o título de Miss Brasil Gay 2022 das mãos da miss Antônia Guiterrez, que foi coroada em 2019.

E, entre os desfiles e a premiação, o público assiste a performances incríveis.

Segundo o organizador do Miss Brasil Gay, Michel Bruce, o evento será transmitido gratuitamente pelo canal Miss Brasil Gay Oficial.

Gloria Groove se apresenta pela primeira vez em Juiz de Fora (foto: Reprodução/Instagram)

Rainbow Fest

No mesmo fim de semana do maior concurso de beleza gay do Brasil, o evento Rainbow Fest acontece no Parque Halfeld, com apresentações de artistas locais, shows de drag queen, além de feira gastronômica e de produtores.

Mas seguindo os cuidados em relação à COVID-19, neste ano a Parada Gay não será realizada.

Organizador da Rainbow Fest, Oswaldo Braga afirma que o principal objetivo do evento é lutar contra a homofobia.

"Nós levamos a cultura LGBTQIA+ para as ruas da cidade e isso reflete no Brasil. Nossa luta é contra a homofobia e qualquer tipo de preconceito, isso permeia todo nosso evento".

Fomentando o turismo com a cultura LGBTQUIA+

Michel Bruce lembrou que em 2019 o Miss Brasil Gay gerou aproximadamente R$ 5 milhões com o turismo na cidade.

E a expectativa é ainda maior para este ano, principalmente em conjunto com o Rainbow Fest.

"O turismo gay em Juiz de Fora é muito grande neste período do ano. Em 2019 injetamos R$ 5 milhões na economia e esperamos que este ano projetamos R$ 7,5 milhões. Em 48h de vendas para o Miss, foram vendidos cerca de 60% dos ingressos, a expectativa está muito boa e o evento está sendo abraçado", disse.

Além disso, o objetivo também é adequar-se ao público jovem que tem participado mais de eventos na cidade.

Em edições anteriores a 2019, o público era majoritariamente acima de 30 anos.

Mas com a maior presença da juventude, a organização aposta em atrações nacionais, seguindo o sucesso do show de Pabllo Vittar, em 2019. e neste ano tem Gloria Groove, uma das drag queens mais ouvidas no mundo.

Em coletiva realizada na quarta-feira (13), com organizadores do evento e secretariado da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), foi anunciado que o Município vai apoiar oficialmente a realização do concurso.

O secretário de Turismo de Juiz de Fora, Marcelo do Carmo, afirma que já fez parte da organização do Miss Gay, e informou que o concurso está participando dos editais de fomento ao turismo.