Projeto pelo Dia Marielle Franco é rejeitado na Câmara de BH

Câmara Municipal de Belo Horizonte rejeitou a criação do Dia Marielle Franco de Enfrentamento à Violência Política Contra Mulheres Negras, Periféricas e LGBTQIA+ (foto: Karoline Barreto/CMBH)

Um projeto que buscava instituir o Dia Marielle Franco de Enfrentamento à Violência Política Contra Mulheres Negras, Periféricas e LGBTQIA+ foi rejeitado pela Câmara Municipal de Belo Horizonte, nesta terça-feira (12/7), de autoria das vereadoras Iza Lourença (PSOL) e Bella Gonçalves (PSOL).Dos 40 votos, 26 foram contrários à aprovação do Projeto de Lei 78/2021 . A maioria vindos de parlamentares da Frente Cristã. "Marielle não vive", justificou o líder da bancada, Wesley (PP).

Centro de Saúde Marielle Franco

Casos de violência contra lideranças políticas já são maiores no primeiro semestre deste ano eleitoral do que no período de 2021, sendo registrados 214, segundo dados do Grupo de Investigação Eleitoral da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio).

A mudança do nome do Centro de Saúde Vila CEMIG para Centro de Saúde Marielle Franco, também de autoria da vereadora Iza Lourença, teve seu veto total aprovado pela Casa.



Na última segunda-feira (11/7), a Prefeitura de Belo Horizonte se dispôs a debater a homenagem à vereadora Marielle Franco em outro equipamento público da cidade.