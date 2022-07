Conheça Geraldo Rufino, o catador de latinhas que se tornou empresário

Geraldo Rufino hoje é dono da JR Diesel, que fica em Osasco, na grande São Paulo (foto: Bruno Donha Fernandes/Divulgação)

De catador de latinhas a empresário, Geraldo Rufino se manteve fiel ao menino de 8 anos que começou a trabalhar para levar café da manhã para a família. Hoje, é conhecido e reconhecido por ter fundado a maior empresa de reciclagem automotiva da América Latina, a JR Diesel.



"Pra mim o racismo, o preconceito, é uma fraqueza humana. Eu nunca dei ao outro o poder de me incomodar. O cara que me discrimina, é problema dele, eu não deixo que isso me atinja" Geraldo Rufino





“Eu sou aquele mesmo cara de 7 anos, que era feliz e que acreditava nas pessoas, que aprendeu a conviver com o diferente, o cara que aprendeu a ser solidário, que dividia resto que pegava da feira com os vizinhos. Eu aprendi que naquela condição social, ou em qualquer condição social, você pode ajudar alguém”, conta Rufino.

Seu maior desafio sempre foi ser uma pessoa melhor a cada dia, e não deixava que o preconceito e o racismo fizessem parte de sua vida. “Minha mãe disse que ser negro era um privilégio, e eu acreditei na minha mãe. Ela disse que ser pobre era uma condição que eu podia mudar, e todos nós podemos mudar essa condição. Pra mim, o racismo, o preconceito, são uma fraqueza humana. Eu nunca dei ao outro o poder de me incomodar. O cara que me discrimina, é problema dele, eu não deixo que isso me atinja”, afirma Geraldo.

Transformando dificuldades em oportunidades

Geraldo nasceu em Campos Altos, Minas Gerais. Aos 4 anos, se mudou para a favela do Sapé, na capital paulista, com os pais e os sete irmãos, quando a família perdeu a lavoura e foi tentar a vida na cidade grande. Hoje, Rufino acredita que deveriam ter ficado no interior de Minas e talvez atualmente poderiam estar no agronegócio, mas a vida quis que ganhasse a vida de outras formas.





“Na favela, a gente copiava os meninos que faziam o correto, porque os que faziam incorreto eram mortos ou duravam menos. Eu queria durar mais. Eu tinha muita vontade de copiar a grandeza da minha mãe e eu aprendi que uma pessoa importante de verdade, não é o título, não é a posição, é o que aquela pessoa está fazendo para o semelhante”, afirma Geraldo.









"Eu aprendi que uma pessoa importante de verdade, não é o título, não é a posição, é o que aquela pessoa está fazendo para o semelhante"





Aos 7 anos perdeu a mãe e, aos oito, começou a trabalhar como ensacador de carvão e depois foi catador de latas e vendedor de limão na feira nos anos que se seguiram. Começou a buscar recursos por conta própria porque queria zelar, ajudar aos próximos. Levar café da manhã para casa era seu maior orgulho. “Eu me sentia tão importante em conseguir o café da manhã que o resto para mim era mole, o resto não era um problema. Eu focava no que era importante”, conta.

Aos 11 anos conseguiu um emprego de office boy no grupo Playcenter, multinacional brasileira no ramo de parque de diversões, onde a condição para trabalhar no local era que estudasse. E assim Geraldo começou a estudar pela primeira vez. Trabalhou para o grupo por 18 anos e chegou ao cargo de diretor.





No mesmo período, entrou em uma sociedade com os irmãos, no ramo das entregas. Começaram com uma Kombi, depois um caminhão, que virou uma frota de seis caminhões. Porém, a frota se envolveu em um acidente e foi perda total para todos os veículos que não tinham seguro.





Foi então que tomou conta da empresa para ajudar e limpar o nome, já que a empresa estava registrada em seu nome, vendendo as peças para pagar os carnês dos caminhões. Para vender uma peça, às vezes comprava outra peça, e o negócio foi crescendo. O que Geraldo considera um acidente de percurso deu origem à JR Diesel, que hoje fatura anualmente de R$ 35 milhões a R$ 50 milhões.





“Eu tinha 6 pessoas trabalhando comigo, para essas pessoas não ficarem desempregadas eu mantive a empresa aberta e hoje nós temos a maior empresa de reciclagem automotiva da América Latina por consequência, mas não foi o que eu busquei”, conta o empreendedor.

Expandindo os horizontes

Geraldo já lançou dois livros: "O catador de Sonhos" e "O poder da Positividade" (foto: Bruno Donha Fernandes)



Rufino afirma que empreende querendo esticar a mão e fortalecer mais alguém e acredita que dando o exemplo, outros possam seguir esse exemplo e fazer a diferença. Começou a falar com os sobrinhos, orientando a família e os funcionários nos negócios.



Sua facilidade de comunicação e experiência fizeram com que as conversas fossem crescendo e se tornassem palestras baseadas em suas vivências. Já fez palestras em empresas, presídios, periferias, e até em Brasília, para 190 mil pessoas na esplanada dos ministérios, durante 15 minutos entre os shows do Paralamas do Sucesso e Skank.





Devido ao jeito de gerir o negócio, foi convidado a palestrar em Harvard sobre gestão, relacionamento e vendas e lá percebeu que não é Harvard que faz as pessoas, mas as pessoas que fazem Harvard.



“Qual a diferença de um lugar para o outro? Nenhuma. Eu sempre tive o mesmo propósito: onde eu estiver, usar o máximo que eu tenho de vivencia, de conhecimento, de aprendizado, de energia, de espiritualidade para fazer que uma única pessoa olhe para dentro e descubra o gigante que está dentro dela, e que ela saia de lá melhor do que chegou”, afirma.



















Hoje, além de empreendedor, dono da JR Diesel e palestrante, Geraldo é escritor e com um sorriso marcante tenta ser sempre melhor que no dia anterior: "Todos os dias eu tento me corrigir, porque já fui arrogante, prepotente, vaidoso. Todo dia eu procuro evoluir para ser mais humilde, mais generoso, mais solidário, mais humano. Eu sou esse brasileiro".