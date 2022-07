Uberlândia: bancos podem ser obrigados a ter intérprete de Libras

Agências bancárias de Uberlândia podem ser obrigadas a disponibilizar um tradutor e intérprete de Libras (foto: Reprodução/Pixabay)

As agências bancárias de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, podem ser obrigadas a disponibilizar um tradutor e intérprete da Língua Brasileira de Sinais (Libras) para atender a população surda, segundo o projeto de Lei 114/21, de autoria do vereador Neemias Miquéias (PSD).