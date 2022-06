Mulher trans é criticada por vencer competição de skate feminino

Ricci Tres, de 29 anos, garantiu o 1° lugar na competição e ganhou US$ 500 (foto: Reprodução/ Instagram) A estadunidense Ricci Tres, uma mulher transgênero de 29 anos, tem sido alvo de ataques por ter vencido uma competição de skate na modalidade feminina. Assim que a classificação do “Red Bull S%u014Dlus Open Qualifier” foi anunciada, uma atleta de fora levantou a polêmica nas redes sociais e ressaltou que a disputa era “injusta”.









A atleta Taylormay Silverman, de 27, compartilhou o quadro de competidoras e se referiu a Ricci no masculino. “Homem ganha as finais femininas e dinheiro. Minha história não é única no skate. Minha história não é única no esporte em geral”, escreveu.





Por outro lado, Shiloh Catori, que se classificou em 2° lugar na competição, defendeu a colega. “Não estou nem um pouco chateada. Estou mesmo preocupada é com como Ricci deve estar se sentindo. Admiro muito a coragem dela. Não consigo imaginar o quão horrível deve ser ver todo esse ódio de todas essas pessoas”, afirmou.

“O skate é um esporte maravilhoso. Aceitamos e amamos todos, não importa como eles escolham ser identificados. Não somos pessoas que julgam”, completou.









A discussão ganhou um amplo debate nas redes sociais e deu abertura para vários comentários transfóbicos. Confira:





