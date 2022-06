Slam Interescolar leva poesia e escrita criativa para escolas de BH

Crianças tiveram oficina de escrita criativa e participaram de Slam em suas escolas (foto: @coniiin/Redes sociais)

A poesia e a rima invadiram as escolas de Belo Horizonte com o Slam Interescolar BH 2022. Nesta sábado (25/06) será realizada a grande final no teatro Francisco Nunes, no Parque Municipal. Programação inclui ainda uma roda de conversa.

O projeto, realizado pela prefeitura de Belo Horizonte por meio da Secretaria Municipal de Cultura, atende crianças de 12 a 14 anos em nove escolas municipais, uma de cada regional, realizando oficinas de escrita criativa, a produção de um zine pelos estudantes e slams; competição de poesia falada onde cada competidor deve apresentar uma poesia autoral apenas com o uso da voz e do corpo.“É uma oportunidade muito boa de entender que o Slam Interescolar tem uma proposição dessa escrita livre, dessa escrita criativa dos estudantes junto com os conteúdos curriculares e que isso de alguma forma reforça o protagonismo juvenil, reforça esse poder de autonomia e de autorrepresentação dos estudantes dentro da escola”, afirma Rogério Coelho, idealizador do formato em BH.





Projeto Slam Interescolar incentiva a autonomia e a auto representação dos estudantes nas escolas (foto: @coniiin/Redes sociais)

Os vencedores de cada escola participam desta final, na qual será escolhido o representante de Belo Horizonte na disputa estadual em Juiz de Fora no fim do ano. Da fase estadual, o vencedor representará Minas Gerais na fase nacional do Slam Interescolar que será realizada em São Paulo em dezembro.



Para a roda de conversa foram convidados representante de Slans Interescolares de outras cidades do Brasil, como Emerson Alcalde, do Slam da Guilhermina que organiza o slam de São Paulo há mais de 6 anos e recebeu o Prêmio Jabuti de incentivo à leitura, e Clara Costa, representante do Slam Akewi e do Slam Interescolar de Viçosa e Ipatinga, criadora de um manual de como se fazer Slam nas escolas.



Também participarão Eric Meirelles, do Slam Interescolar de Juiz de Fora, Alessandro Dornelos do Slam Ondaka e Interescolar de Uberaba e John Conceito representando o Slam dos Botocudos e Slam Interescolar de Vila Velha, no Espírito Santo.

Confira os poetas estudantes que vão representar suas escolas na final:

Dierrisson Wagner Andrade de Araújo - E.M. Adauto Lúcio Cardoso

Arielle vitoria da Silva Vicente - E. M. Jardim Vitória

Guames - E.M. Padre Francisco

Thayza dos Santos - E.M Cônego Sequeira

Thaiany Souza Gonçalves – E.M. Senador Levindo Coelho

Thainara Silmara - E.M. João Camilo de Oliveira Torres

Ana Clara Reis – E.M. Acadêmico Vivaldi Moreira

Max - E. M. Anne Frank

O representante da Escola Municipal Professor Mário Werneck ainda será divulgado

SERVIÇO:





Final do Slam Interescolar de Belo Horizonte

Local: Teatro Francisco Nunes - Av. Afonso Pena, nº 1321 - Centro, Belo Horizonte

Dia: 25/06

Horário: 14h

Entrada: gratuita e livre para todos os públicos