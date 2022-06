'Pantanal': Maria Bruaca vive superação e é citada por Lula em discurso

Maria Bruaca é usada como exemplo de empoderamento feminino pelo ex-presidente Lula (foto: Twitter/TV Globo/Montagem) Maria Bruaca (Isabel Teixeira), personagem da novela "Pantanal", ganhou o público após a exibição dos capítulos mais recentes da produção. Mulher casada que sofre diariamente com o desdém e o autoritarismo de seu marido, Tenório (Murilo Benício), ela teve uma virada em sua trajetória que conquistou espectadores e até serviu de inspiração para um discurso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Maceió (AL).



“Quando eu for falar de liberdade de mulher, vou falar que as pessoas têm que olhar a Bruaca. Não dá para ser submissa como ela. Não dá! Mulher tem que levantar o pescoço e falar de igualdade de condições com seu companheiro“, declarou o ex-presidente.

Nas redes sociais, a equipe de Lula postou o vídeo do momento em que ele faz menção à personagem de Isabel Teixeira. Confira:







Empoderamento



A personagem vivida pela atriz Isabel Teixeira passou boa parte da novela como mulher submissa, dedicada aos afazeres domésticos. No entanto, a transformação dela começa após descobrir que seu marido possuía uma outra família em São Paulo com Zuleica (Aline Borges).



Nesse capítulo, transmitido no dia 19 de maio de 2022, ela se recusa a se deitar com Tenório e avisa que sua vida de “empregada” teria chegado ao fim.



Nos dias seguintes, Maria deixa de realizar as tarefas domésticas e se liberta, também, sexualmente, já que começa a ter um caso com Alcides (Juliano Cazarré).



Em uma das cenas mais marcantes da virada da personagem, ela passeia de barco com o peão, observando uma paisagem da qual se privou por muito tempo enquanto cuidava da casa da família.



Representação da realidade



Apesar do teor ficcional da novela, que possui diversos elementos fantásticos, a história de Maria Bruaca é bastante real para muitas mulheres. Ela vive em um lar machista onde é frequentemente subjugada. Mesmo não havendo abuso físico por parte de Tenório, a pressão psicológica que vive em sua própria casa também é uma forma de violência, e a personagem está colocando a pauta em maior evidência nas últimas semanas.



"É muito importante se ver representada, trazendo mais consciência e possibilidade de reflexão para as mulheres de 50 anos (ou mais) e para quem está chegando nessa idade. Com isso, se vendo refletida nas novelas, pode ganhar mais confiança e coragem para quebrar tabus e viverem suas vidas conforme seus desejos e vontades", comenta a psicóloga Carolina Mirabeli, que atua como consultora de desenvolvimento e carreira.



A atriz Isabel Teixeira também destaca a respeito de como o público torce pela personagem e como isso pode contribuir para que outras mulheres se "libertem".



“O que escuto muito ou leio é uma vontade louca para que ela vire a chave, que ela se solte, se liberte. Na vida, virar essa chave é um pouco mais complicado, mas eu queria que todo mundo pensasse: 'será que eu também não preciso dar um passo aqui para mudar?’. Ou, pelo menos, entendesse onde estou e me perguntasse: ‘isso é bom pra mim?’”, diz ela em entrevista ao Fantástico.



* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata