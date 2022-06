Muquifu abre Circuito Anual com roda sobre resistência quilombola

Muquifu organiza Circuito Anual com programação cultural entre julho de 2022 e abril de 2023 (foto: Alexsandro Trigger/Muquifu)





O Museu dos Quilombos e Favelas Urbanos (Muquifu) deu início ao Circuito Anual Muquifu neste sábado (18/6) com a roda de conversa “Quilombos: espaços de resistência”. O evento contou com a presença do Padre Mauro Luiz da Silva, membro do NegriCidade; da antropóloga Fernanda de Oliveira; e da Makota Kidoiale - Cássia Cristina da Silva, liderança quilombola da comunidade Manzo.









O projeto Circuito Anual Muquifu é realizado com recursos da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte e tinha previsão para acontecer a partir de março de 2020, mas foi adiado em decorrência da pandemia da COVID-19.









Atividades





O Circuito Anual Muquifu contará com diversas ações que ocorrerão no Museu e em espaços parceiros com programação especial para o público infantil entre dezembro de 2022 e janeiro de 2023.





Serão realizadas atividades formativas que variam de rodas de conversa e de memória até oficinas e cineclubes com temáticas diversas que dialogam com as propostas do Muquifu, a exemplo de fotografia, literatura, culturas tradicionais e dos Congados e Reinados. A importäncia das plantas medicinais será apresentada em uma das atividades. Cada mês será dedicado a uma área de conhecimento diferente.





O mês de julho já está marcado para a Oficina de Cordel. Serão quatro encontros nos quais os participantes poderão conhecer e produzir literatura de cordel com o educador recifense Cleiton Gos. As inscrições já estão abertas e poderão ser feitas a partir de um formulário









A programação completa será divulgada aos poucos por meio das redes sociais do Museu dos Quilombos e Favelas Urbanos. O uso de máscaras durante as atividades é obrigatório e o Muquifu fornece álcool em gel para o público visitante.

*estagiária sob supervisão de Márcia Maria Cruz