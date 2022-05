Kilombo Manzo abre as portas para que as pessoas vivam a tradição do lugar

Makota acredita que o evento será uma oportunidade para que as pessoas conheçam, vivenciem e respeitem o modo de viver e de ser quilombola (foto: Leandro Couri/EM/DA PRESS)



Para promover um intercambio cultural, a edição especial do Farol Cultural será realizada no Kilombo Manzo Ngunzo Kaiango, localizado na Zona Leste de Belo Horizonte, com o objetivo promover a troca de saberes tradicionais afro-brasileiros, a produção poética e as pinturas criadas no quilombo. O evento gratuito e aberto ao público será realizado neste sábado (14/05), um dia após da data que se relembra a Abolição da Escravatura.



“A possibilidade desses intercâmbios entre os artistas e os mais diversos públicos. Também a possibilidade as pessoas estarem em outros espaços, principalmente no Kilombo Manzo, que é tão referenciado na nossa cidade, é de suma importância para que as pessoas possam vivenciar essas experiencias, conhecer essas manifestações das culturas populares, da cultura afro", diz Bárbara Bof, Diretora de Promoção dos Direitos Culturais da Fundação Municipal de Cultura. Ela destaca que ações como essa são fundamentais para o reconhecimento simbólico desses espaços.



"O próprio nome diz: 'Farol Cultural', isso traz a possibilidade de pessoas que estão longe nos enxergar através desse raio de luz" Makota Kidoialê, lider comunitária do Kilombo Manzo







Dessa vez é o centro cultural que é transferido para ao Kilombo Manzo, o que mostra a importância de dar visibilidade à resistência do povo negro e fazer com que as pessoas conheçam, vivenciem e respeitem o modo de viver e de ser quilombola. “O próprio nome diz ‘Farol Cultural’. Isso traz a possibilidade de pessoas que estão longe nos enxergar por esse raio de luz”, afirma Makota Cássia Kidoialê, mestra em saberes tradicionais e liderança comunitária do Kilombo Manzo.





Ancestralidade e muita poesia farão parte do Sarau Kilombola, com apresentações de artistas do Kilombo Manzo e do público, que poderá inscrever-se para apresentações de forma espontânea. O evento contará com a participação especial dos artistas oficineiros Renato Negrão, Hariel Revignet e Mestra Alcione.





Makota ressalta a importância de o evento ser aberto à população de forma gratuita. “Essa é a chave da igualdade social e racial. Os quilombos e os terreiros acolhem as pessoas sem distinção de raça, cor, gênero e classe social, e essa vivencia dentro do quilombo vai possibilitar às pessoas sentirem e perceberem que é possível a gente viver em paz em um mesmo lugar”, afirma.





SERVIÇO:





Oficinas (pintura, colagens, oficina de escrita criativa e workshop de capoeira)

Data: 14 de maio (sábado)

Horário: 9h30h às 19h

Entrada: mediante inscrição pelo e-mail oficinas.circuito@gmail.com

Classificação: 16 anos

Local: Kilombo Manzo Nzungu Kaiango - R. São Tiago, 216 - Santa Efigênia









Performance "NGUZU (Consciência, Existência e Resistência)" de Glaysson Astoni e o Sarau Kilombola

Data: 14 de maio (sábado)

Horário: 19h

Entrada: evento presencial gratuito

Classificação: livre

Local: Kilombo Manzo Nzungu Kaiango - R. São Tiago, 216 - Santa Efigênia

Ingressos: acesso livre, sujeito à lotação





Para mais informações, acesse: www.circuitomunicipaldecultura.com.br



