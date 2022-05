Ncuti Gatwa será o primeiro ator negro a protagonizar Doctor Who

Ncuti Gatwa, o Eric de 'Sex Education', será o primeiro Doutor negro em "Doctor Who" (foto: Instagram/Reprodução)



Depois de 39 temporadas e quase 60 anos no ar, um ator negro interpretará pela primeira vez o personagem principal em “Doctor Who”, uma das mais tradicionais séries da TV britânica. A notícia de que Ncuti Gatwa, de “Sex Education”, herdará o manto do Doutor foi divulgada pela BBC no domingo (08/05).



Com o anuncio, o ator se torna o 14º Doutor e assume o posto depois de a atriz Jodie Whittaker, a primeira mulher a dar vida ao personagem desde sua criação em 1963. A ultima aparição de Jodie está marcada para ir ao ar no outono deste ano no Hemisfério Norte, e a primeira aparição de Ncuti para 2023.

A série de ficção científica acompanha o extraterrestre chamado apenas de “Doutor” por aventuras pelo espaço-tempo por uma cabine azul da polícia londrina de 1963 chamada TARDIS (time and relative dimension in space). O Doutor se regenera em novas pessoas permitindo a série substituir seu ator principal a cada poucos anos e se manter no ar. Entre os 13 atores que interpretaram o Doutor estão David Tennant, Matt Smith e Peter Capaldi.

O ator Ncuti Gatwa nasceu em Ruanda em 1992 e dois anos depois sua família se mudou para a Escócia fugindo de um massacre em massa que ocorreu durante a Guerra Civil de Ruanda. Formou-se em arte cênicas em 2013, mas ganhou fama mundial em 2018, ao interpretar Eric, um jovem gay descobrindo sua sexualidade e identidade em uma família religiosa nigeriana, na série da Netflix “Sex Education”.