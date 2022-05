Guarani e outras 24 línguas são adicionadas ao Google Tradutor

CEO Sundar Pichai anunciou a inclusão do guarani e outros 23 idiomas no Google tradutor (foto: Instagram/Reprodução)

A ferramenta de tradução do Google conta com mais de cem idiomas, e agora passa a englobar a língua Guarani, falada por aproximadamente 9 milhões de pessoas no Brasil, Argentina, Paraguai e Bolívia. Junto à língua indígena, foram acrescentadas outras 23, totalizando 133 idiomas à disposição dos usuários. A novidade foi divulgada durante a Google I/O 2022, conferência anual da empresa para anunciar avanços em suas plataformas e de tecnologias.

A inclusão dos idiomas contribui para romper as barreiras linguísticas e conectar pessoas filiadas a outras culturas, permitindo a interação com populações que falam línguas pouco ou nada representadas no mundo da tecnologia. Ao sistematizar e registrar os idiomas cria-se também a possibilidade de mantê-los vivos.

A atualização foi feita com a participação de falantes nativos, professores, professoras e linguistas usando uma tecnologia inovadora. O Google afirmou que a inclusão desses idiomas representa um grande avanço técnico para a ferramenta uma vez que está utilizando pela primeira vez o mecanismo de tradução automática Zero-Shot, usando apenas textos monolíngues, ou seja, o Google tradutor aprende a traduzir para outro idioma sem jamais ter visto um exemplo.

“Embora essa tecnologia seja impressionante, ela não é perfeita. Continuaremos melhorando nossos modelos para oferecer a mesma experiência que as pessoas já conhecem em traduções de idiomas como espanhol ou alemão, por exemplo”, declarou o Google.

Além do Guarani, foram incluídas outras duas línguas indígenas, o Quechua, falado no Peru, na Bolívia no Equador, e o Aymara, falada por cerca de 2 milhões de pessoas na Bolívia, no Chile e no Peru. Dos idiomas africanos foram incluídos: o Lingala, falado por mais de 45 milhões de habitantes de países da África Central, e o Krio, dialeto do inglês falado pelos habitantes de Serra Leoa.

Confira a lista completa:

Assamês , falada por cerca de 25 milhões de pessoas no nordeste da Índia

*Estagiária sob supervisão.