Babalorixá Rodney William afirma ter sofrido racismo no camarote Nº1

No mesmo ano que o desfile das escolas de samba do grupo especial foi marcado pela luta antirracismo e contra a intolerância religiosa, com orixás ocupando orgulhosamente as avenidas, o último dia de celebração do Carnaval no Rio de Janeiro foi manchado pelo episódio de constrangimento ao babalorixá Rodney William, que foi impedido de retornar ao Camarote Nº 1 no sábado (30/04).



"Eu sou muito calmo nessas horas, porque sei que a gente não pode se alterar para não perder a razão. Eu liguei para o meu assessor que estava no camarote. Ter um branco como aliado é importante, porque a gente de pele preta sofre esse tipo de preconceito", contou Rodney a O Globo. Depois que o assessor chegou, o segurança acompanhou Rodney até onde se encontrava a camiseta.





O babalorixá usou sua conta no Instagram para desabafar sobre o momento que viveu, afirmando que, mesmo deois de a situação ter sido resolvida, a festa tinha encerrado para ele tamanha a decepção. "Enfim, um Carnaval tão lindo e seguimos sendo barrados. Depois de chamar mais dois seguranças e eu ter que ligar para o Fábio vir me encontrar, perceberam a injustiça e queriam me acompanhar até a chapelaria para pegar a camiseta, mas o Carnaval já tinha acabado pra mim".

